Il pino secolare sarà abbattuto 

Il monitoraggio di due giorni fa, il secondo nell’arco di un mese, si è esteso anche alla pineta che sovrasta la collina di Batteria. Qui gli esperti di Forestas, coordinati dal direttore del servizio territoriale di Lanusei, Michele Puxeddu, hanno accertato che nell’oasi ambientale non dimora il tomicus destruens, l’insetto che distrugge i pini. La sua presenza era più che sospetta, invece per risanarla occorrono cure colturali.

Dal sopralluogo di venerdì è emerso che non ci sono speranze per tenere in vita lo storico pino domestico di via Lungomare. Sulla morte del possente albero c’è un concorso di colpa: sotto inchiesta finiscono la siccità e l’estrema vicinanza dell’acqua marina che lo ha indotto ad assorbirla proprio per dissetarsi. Sul posto ha lavorato il personale di Forestas, intervenuto su richiesta del sindaco di Tortolì. Nelle scorse settimane Massimo Cannas ha chiesto consulenza tecnica all’Agenzia, che agli enti pubblici può offrire il servizio a titolo gratuito nel rispetto della legge regionale. Gli addetti sono arrivati ad Arbatax per tracciare un quadro sulla salute degli alberi. Il Comune, nel caso l’area in cui dimora il pino malato presenti dei vincoli, dovrà chiedere l’autorizzazione al taglio alla Forestale. Tuttavia la questione della sicurezza pubblica ha suggerito all’amministrazione comunale di accelerare i tempi delle analisi.

L’esito del secondo sopralluogo conferma i timori iniziali. Il pino ultrasecolare di viale Lungomare dev’essere tagliato. L’albero è avviato al completo disseccamento ed è potenzialmente un pericolo per l’incolumità pubblica. Tronco e rami potrebbero cadere sulla strada principale di Arbatax e provocare danni ingenti, tanto che l’operazione di taglio verrà eseguita a breve. Il pino, 140 anni di vita e sentinella silenziosa della storia del borgo marinaro, sarà reciso alla base e nel caso gli esperti provvederanno ad analizzare anche i contrafforti radicali per un’eventuale rimozione.

La condanna

La missione

I pini manifestano sintomi di deperimento naturale dovuto, anche in questo caso, a siccità e calore estremi vissuti l’anno scorso (anche se in realtà il fenomeno è prolungato perché pure le stagioni precedenti non sono state piovose) e che possono essere combattuti con normali interventi colturali. L’impiego di rimedi colturali renderà la pineta più resistente ad aridità e concorrenza intraspecifica.

