Il pilota senza sponsor ha battuto tutti 

Da allora i traguardi raggiunti a livello regionale e nazionale non sono mancati. L’ultimo con il trofeo italiano di motovelocità creato per i piloti non professionisti, con la categoria 600 Pro. A giugno la prima tappa, nell’autodromo di Vallelunga, dopo anni di stop forzato per mancanza di soldi. «Mi sono dovuto fermare perché il budget a disposizione non bastava». E il ritorno in pista è stato da campione: prima gara vinta poco più di tre mesi fa, così come l’ultima del campionato - disputata lo scorso 26 settembre a Misano - conclusa con il primo posto in classifica.«Un traguardo raggiunto anche grazie a qualche sponsor locale che ha creduto in me», racconta il giovane pilota di Selargius. Dopo la prima gara era arrivato anche il plauso del sindaco Gigi Concu a nome di tutta l’amministrazione comunale, con tanto di incontro in Municipio - con Roberto Ferrara sempre in sella alla sua moto - e di foto pubblicate sui social.

Il primo trofeo regionale a 5 anni, nel 2009 l’esordio nel campionato nazionale con la mini moto. Ma la passione è nata un po’ prima. «A tre anni mio padre mi ha messo su una bicicletta, è lì che ho imparato a tenere l’equilibrio sulle due ruote», ricorda il ventenne selargino. Un amore trasmesso proprio da papà Omar, con un passato da pilota amatoriale e suo primo sostenitore, sempre presente in ogni sua avventura da pilota. «Senza forzature, tantomeno imposizioni, mi ha fatto amare questo mondo fatto di gare, velocità, ma solo sulla pista». Al quarto compleanno il regalo che ha dato il via al suo talento: una mini moto. «Lì è esplosa la passione», ricorda, «le moto ricorrevano nei miei primi disegni alla scuola materna, così come mi si illuminava il viso guardando le gare in tv o in foto».

Un sogno che passo dopo passo sta diventando realtà. Perché l’ambizione, nonostante i problemi di budget, resta la stessa di sempre: gareggiare al Motomondiale e raggiungere il gradino più alto del podio, come il suo idolo Valentino Rossi. Per ora Roberto Ferrara, 20enne di Selargius, festeggia l’ultimo successo: la vittoria a Misano nella gara di Coppa Italia 600 Pro che lo ha incoronato campione italiano di velocità. Ma lo sguardo è rivolto al MotoGp del prossimo anno, un sogno che rincorre lavorando come meccanico nell’officina di papà Omar. «Cerco di contare sulle mie forze», ammette il ragazzo, «non è semplice senza grandi sponsor, ma è il mio sogno da quando ero bambino e devo riuscire a realizzarlo».

La storia

I successi

Da sogno a obiettivo

Ora la corsa per realizzare il suo sogno continua: «Partecipare al Motomondiale del prossimo anno». Sempre con il sostegno dei genitori, del fratellino, e della fidanzata Ilaria. Sperando che nuovi sponsor decidano di puntare sul talento del pilota selargino. Nel frattempo c’è il lavoro di meccanico, mattina e sera, nell’officina di famiglia, in attesa di riprendere gli studi di perito elettronico a momento interrotti. «Tutti i soldi che guadagno vengono messi da parte per continuare a correre, ce la devo fare».

