Il piccolo “doblete” della Juventus 

Atalanta 1

Juventus 2

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Toloi 5,5 (32' st Djimsiti sv), Palomino 5,5, Romero 6; Hateboer 6 (31' st Ilicic sv), de Roon 6,5, Freuler 6, Gosens 5,5 (38' st Miranchuk sv); Pessina 6,5 (23' st Pasalic 5,5), Malinovskyi 7 (23' st Muriel 5,5); Zapata 6. In panchina Rossi, Sportiello, Maehle, Sutalo, Lammers, Caldara, Ruggeri. Allenatore Gasperini 5,5.

Juventus (4-4-2) : Buffon 6; Cuadrado 7, de Ligt 6,5, Chiellini 7, Danilo 6,5; McKennie 6,5, Bentancur 6, Rabiot 6, Chiesa 7 (29' st Dybala 6); Kulusevski 7,5 (38' st Bonucci sv), Cristiano Ronaldo 6. In panchina Szczesny, Pinsoglio, Arthur, Ramsey, Morata, Demiral, Bernardeschi, Frabotta. Allenatore Pirlo 7.

Arbitro : Massa di Imperia 5,5.

Reti : 31' pt Kulusevski, 41' pt Malinovskyi, 28' st Chiesa.

Reggio Emilia. Buffon che gioca l'ultima partita in bianconero, Chiesa che segna il gol della vittoria e del riscatto. Tra passato e futuro, sono i fotogrammi della serata del riscatto Juve. Pirlo fa festa a Reggio Emilia per la 14ª Coppa Italia della Juve, vinta 2-1 in una finale tiratissima con l'Atalanta. Dopo la Supercoppa è il secondo successo della stagione per il tecnico, esordiente assoluto, ma alla Juve vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. E allora la Coppa consola i 900 tifosi bianconeri presenti su 4.300 spettatori complessivi - vera novità della serata - e rende meno amara l'annata. Cambia di poco il bilancio della gestione Pirlo: ad aver vinto è l'abitudine alle finali della Juve. L'Atalanta è partita fortissimo, ma è calata nella ripresa. Così la Juve ha retto botta quanto serviva, ha colpito con cinismo e ha cambiato passo nella ripresa, meritando la vittoria. A Pirlo rimane il rammarico di aver visto solo ora la Juve che avrebbe voluto per tutta la stagione.

La partita

Gasperini tiene in panchina Muriel, alle prese con qualche problema muscolare, Pirlo sceglie Kulusevski per l'attacco, con Ronaldo e Chiesa. Buffon in porta si appresta alla sua ultimissima in maglia bianconera. La squadra di Gasperini imprime subito un ritmo altissimo e sfiora il gol in due occasioni. La Juve fatica a trovare sbocchi reclama un rigore su Chiesa, altrettanto fa Pessina: entrambi inascoltati da Massa. Al 31' Kulusevski sblocca con un sinistro a giro da dentro l'area su ripartenza Juve, le proteste Atalanta per l'anticipo durissimo di Cuadrado su Goosens chiamano il Var che confermano il gol lasciando molti dubbi. L'Atalanta si carica e il pari arriva dieci minuti dopo con una botta da fuori di Malinovskiy su azione fotocopia del primo gol. Stavolta a protestare per un anticipo di Freuler su Rabiot sono gli juventini, ma l'1-1 è confermato.

Al rientro in campo ancora una partenza forte dell'Atalanta, al 6' De Ligt anticipa sottoporta Romero salvando la porta ma rimedia un pestone, ma la Juve non ci sta a prender schiaffi e resta alta per rubar palla e far male. Chiesa è ispirato ma Pirlo vuole inserire Dybala al suo posto. La palla non esce e alla fine è Chiesa a firmare il 2-1 Juve, al 28' dopo un triangolo con Kulusevski. La Juve congela la partita, aspetta il fischio finale e porta in trionfo Buffon prima di alzare la Coppa. E ora tifa Atalanta, domenica contro il Milan, per strappare un posto in Champions.

RIPRODUZIONE RISERVATA