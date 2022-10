Il piano urbanistico riparte da zero 

Sul piano urbanistico comunale si riparte da zero. Con un nuovo incarico - che sarà bandito a breve - dopo tredici anni senza risultati nonostante un ufficio dedicato e decine di incarichi esterni - affidati nel 2009 - che però sinora non hanno prodotto niente di concreto. Allo studio l’adeguamento al Piano paesaggistico regionale e a quello di assetto idrogeologico, il Pai, che di fatto getterà le basi di un vero e proprio nuovo Puc, cucito sulle nuove esigenze del territorio. Partendo dai grandi progetti che stanno prendendo forma, dalle ex Fornaci Picci al nuovo lungomare Poetto, sino al ripensamento di tutta la città in chiave futura, campagne comprese. E puntando sulla forestazione urbana per far rinascere spazi pubblici abbandonati.

La svolta

Ieri il via libera in Giunta che riattiva l’iter per la progettazione. «Prima di tutto viene sciolto l’ufficio del piano costituito a suo tempo», spiega l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini. «Un ufficio dove poche cose sono state portate avanti, e la maggior parte ormai superate da nuove normative e dalle esigenze di una città che negli anni è cambiata». Tutto da rifare quindi, a distanza di tredici anni da quel via che avrebbe dovuto portare ad un Puc al passo con i tempi. «Ora si riparte, con un unico soggetto incaricato e scelto tramite gara europea», annuncia l’esponente della Giunta.

La nuova squadra di professionisti dovrebbe iniziare a lavorare il prossimo anno. «Le prime linee su carta, ricorsi permettendo, dovrebbero essere tracciate alla fine della prossima primavera», l’auspicio dell’assessore.

Un lavoro che dovrà coinvolgere tutti: «La parte politica e tecnica del Comune», aggiunge Vanini, «ma anche la città nel suo complesso. Organizzeremo momenti di confronto perché il nuovo Puc sia lo specchio delle esigenze di chi vive e lavora nel territorio. Un piano innovativo, semplificato, e soprattutto adattabile nel corso degli anni a venire». Tempo un anno e mezzo, forse due, per la progettazione, poi molto dipenderà dalla fase delle pubblicazioni e delle conferenze di servizi, e dalla collaborazione con tutti gli enti coinvolti.