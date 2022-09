«Il piano idrogeologico blocca lo sviluppo» 

E se da una parte la nuova variante svincola - dopo sette anni dalla prima azione del piano - alcune zone dal massimo rischio idrogeologico, come quella di Su Tremini, per altre aree dentro la città non sarà così. «In alcune il livello di rischio è stato aumentato, per esempio certi tratti di via Cesare Cabras e qualche terreno a ridosso di via San Gottardo, e questo bloccherà possibili interventi sia per i proprietari di terreni, che non potranno costruire, e per chi ha una casa dove sarà impossibile fare lavori importanti», aggiunge Zucca. «Oltretutto, pur essendo di fatto improcedibile, la variante rimarrà vigente per tre anni dalla sua approvazione in Consiglio, per poi andare a decadere e riportare l’assetto del Pai alla situazione precedente. E in questo periodo saranno in vigore le norme di salvaguardia da parte degli uffici tecnici del Comune, che si tradurranno in una sovrapposizione delle misure più restrittive sia del piano 2014 che della variante dello scorso anno».

Il piano che definisce le zone a rischio idrogeologico torna quindi al centro del dibattito politico a Monserrato, ad un anno di distanza circa dalla variante al Pai - approvata in Consiglio comunale a novembre del 2021 - che la stessa Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna avrebbe chiesto di modificare. «Già in quell’occasione avevamo portato all’attenzione alcune criticità che emergevano dai documenti in fase di approvazione, e chiesto di ritirare la delibera in quanto avrebbe creato una situazione peggiorativa nel territorio, a fronte di una mancata riduzione del rischio», sostiene l’esponente del centrosinistra monserratino Andrea Zucca. «Nel frattempo sappiamo che le richieste di integrazione non sono state fornite, di conseguenza la variante stessa diventa improcedibile», dice il consigliere comunale di minoranza.

«La variante al piano di assetto idrogeologico rischia di paralizzare la crescita urbanistica del nostro territorio». L’accusa arriva dai banchi della minoranza nel Consiglio comunale, con i gruppi “Pauli Monserrato” e “La svolta”, in pressing sulla realizzazione delle opere di mitigazione contro il rischio allagamenti nella parte alta della città, le vasche di laminazione previste a nord della statale 554.

Il dibattito

Il piano che definisce le zone a rischio idrogeologico torna quindi al centro del dibattito politico a Monserrato, ad un anno di distanza circa dalla variante al Pai - approvata in Consiglio comunale a novembre del 2021 - che la stessa Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna avrebbe chiesto di modificare. «Già in quell’occasione avevamo portato all’attenzione alcune criticità che emergevano dai documenti in fase di approvazione, e chiesto di ritirare la delibera in quanto avrebbe creato una situazione peggiorativa nel territorio, a fronte di una mancata riduzione del rischio», sostiene l’esponente del centrosinistra monserratino Andrea Zucca. «Nel frattempo sappiamo che le richieste di integrazione non sono state fornite, di conseguenza la variante stessa diventa improcedibile», dice il consigliere comunale di minoranza.

Le modifiche

E se da una parte la nuova variante svincola - dopo sette anni dalla prima azione del piano - alcune zone dal massimo rischio idrogeologico, come quella di Su Tremini, per altre aree dentro la città non sarà così. «In alcune il livello di rischio è stato aumentato, per esempio certi tratti di via Cesare Cabras e qualche terreno a ridosso di via San Gottardo, e questo bloccherà possibili interventi sia per i proprietari di terreni, che non potranno costruire, e per chi ha una casa dove sarà impossibile fare lavori importanti», aggiunge Zucca. «Oltretutto, pur essendo di fatto improcedibile, la variante rimarrà vigente per tre anni dalla sua approvazione in Consiglio, per poi andare a decadere e riportare l’assetto del Pai alla situazione precedente. E in questo periodo saranno in vigore le norme di salvaguardia da parte degli uffici tecnici del Comune, che si tradurranno in una sovrapposizione delle misure più restrittive sia del piano 2014 che della variante dello scorso anno».

Per i due gruppi di opposizione «questa condizione verrà a creare provvisorietà e incertezza, in particolare per chi ha beni immobili, come terreni, case o altri edifici, che ricadono nelle zone in cui sussiste la variazione delle norme, oltre a limitare ulteriormente le possibilità di sviluppo della città e di fatto a non migliorare la sicurezza del territorio».

Il documento

Da qui la richiesta - messa nero su bianco nell’interpellanza - «di portare in Consiglio comunale una delibera che faccia decadere immediatamente la variante 2021 al Pai». Nel documento i tre consiglieri - Andrea Zucca, Valentina Picciau e Ivano Argiolas - chiedono anche «quali sono i tempi previsti dall’amministrazione per la realizzazione delle opere di mitigazione e delle vasche di laminazione a nord della Statale 554, le sole opere che motiveranno una variante al Pai migliorativa per tutti i cittadini di Monserrato, sia dal punto di vista della sicurezza che della realizzabilità edilizia». Domande che riceveranno risposta dal sindaco Tomaso Locci e dalla sua Giunta nella prima riunione utile dell’assemblea civica di piazza Maria Vergine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata