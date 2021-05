Il piano del litorale deve attendere 

Il piano di utilizzo dei litorali frenato dai fiumiciattoli che attraversano le spiagge. L’approvazione in Consiglio (prima adozione) potrà avvenire solo dopo studi più approfonditi sulla portata d’acqua dei canali, soprattutto in prossimità dei ponti. «Abbiamo superato l’ostacolo più difficile – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni – e cioè il parere positivo da parte dell’agenzia del distretto idrografico della Sardegna. D’altra parte però gli stessi tecnici dell’Adis ci hanno chiesto delle integrazioni sulle portate d’acqua dei fiumiciattoli». Numerosi i corsi d’acqua lungo il litorale: «Stiamo procedendo – aggiunge Murgioni – ad affidare lo studio. I tempi me li comunicheranno i tecnici entro la prossima settimana. Dopo saremo finalmente pronti ad approvare il nostro Pul».

Il futuro

Un piano imponente che prevede quindici chilometri di lungomare illuminato, parcheggi in base alla capienza delle spiagge, accessi per i disabili e chioschi sempre più distanti dall’arenile (in numero uguale a quelli attualmente presenti, dieci). «L’orientamento – dice ancora il primo cittadino – è quello di spostare gradualmente i chioschi al di fuori dell’area demaniale, alcuni tratti dell’arenile infatti sono saturi. Cercheremo in ogni caso di ottenere delle deroghe». C’è, infine, il problema Cala Pira: dallo scorso anno, in seguito a un contenzioso per la proprietà di un’area tra il Comune e una società immobiliare privata, l’unico stabilimento che garantiva ombrelloni e punto ristoro non c’è più: «È inconcepibile – conclude Murgioni – pensare a un’altra stagione senza servizi in una delle spiagge più belle della costa».

I ritardi

Il vicesindaco e assessore al turismo Giuseppe Onano è consapevole dell’importanza di poter disporre di un Pul: «Faremo il possibile – spiega – per accelerare i tempi. Abbiamo il dovere morale di proteggere il tesoro più prezioso che abbiamo e cioè le nostre spiagge. Il piano è uno strumento necessario anche per questo». Non solo: «È altrettanto importante – aggiunge Onano – far sì che gli operatori balneari lavorino con serenità, che abbiano cioè certezze sul futuro. Solo così potranno investire a medio-lungo termine e offrire servizi di qualità».

I chioschi

Della stessa idea il capogruppo di minoranza Gianluigi Molinari: «Il piano rispecchia quello degli anni precedenti, non ci sono grandi stravolgimenti. Sarebbe opportuno riuscire a portarlo in aula entro la fine del mese di maggio». Molinari mette l’accento sulle tipologie dei chioschi: «Occorre – dice – puntare su alluminio, vetro e acciaio, un po’ com’è stato fatto al Poetto. Materiali eleganti a basso impatto che necessitano di poca manutenzione. L’ideale per lavorare 12 mesi l’anno». Molinari, infine, sollecita il sindaco per Cala Pira: «Sarebbe un suicidio – conclude – lasciarla senza servizi. Si agisca con tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione»