«Il peggio è passato, si riparte» 

«Il peggio è passato. L’Italia finalmente si rimette in moto. Siamo in una fase di transizione ma ci sono le condizioni per raggiungere in tempi relativamente brevi la normalità perduta pur senza trascurare le necessarie cautele”.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri mostra un ottimismo che non è solo del cuore. “Sono realista, ora con le vaccinazioni il quadro sta cambiando. Dobbiamo continuare così».

Quanto è importante la vaccinazione degli under 16?

«In Italia ci sono 8 milioni di persone sotto i 16 anni, potenziali vettori del virus. Il prossimo 28 maggio l’Ema dovrebbe dare il via libera al vaccino Pfizer nella fascia d’età 12-15 anni. Subito dopo dovrà pronunciarsi l’Aifa. Vaccinare gli adolescenti vuol dire soprattutto mettere in sicurezza il mondo scolastico».

Qual è nell’immediato l’obiettivo della campagna vaccinale?

«Entro il prossimo mese di luglio bisogna vaccinare, almeno con una dose, il 70% degli adulti. Raggiungere quanto prima gli adolescenti significa aggiungere una quota rilevante della popolazione con il vantaggio di rendere più sicura la mobilità. Il vaccino semplifica tutto».

Quando sarà pienamente operativo il cosiddetto “green pass”?

«La parte informatica verrà definita nella seconda decade di giugno . La versione cartacea è già utilizzabile. A 15 giorni dalla prima dose e sino alla seconda iniezione è possibile viaggiare liberamente senza bisogno di fare il tampone in base all’articolo 14 del decreto che è stato appena approvato. Al momento della seconda dose il certificato è valido per nove mesi. In questo momento Astrazeneca è il vaccino che assicura il “green pass” con effetti più lunghi: un anno in considerazione dell’intervallo tra una dose e l’altra».

I richiami per chi ha completato il ciclo vaccinale. Quando?

«Al momento non è stabilito se si debba somministrare una terza dose e tantomeno quando. Si valuterà in corso d’opera di fronte alle evidenza scientifiche che potrebbero mettere in evidenza un calo dell’immunità».

Le varianti continuano a circolare.

«Ad oggi i vaccini sono un antidoto efficace contro le varianti in circolazione. Il vaccino funziona bene. Per questo bisogna farlo».

Quanto sono utili gli Open Day per i vaccini anti Covid?

«Sono aperture straordinarie che consentono di procedere con la vaccinazione di massa dopo aver messo al sicuro la categorie più fragili».

La Sardegna è ancora in ritardo nella campagna vaccinale.

«L’Isola sta recuperando questo gap, si sta avvicinando alla media nazionale. Non è una gara tra regioni. Le diversità sono innegabili ma meno evidenti rispetto al divario esistente in altre realtà. Penso agli Stati Uniti dove, per esempio, tra Vermont e Mississipi la differenza è molto forte».

Sta crescendo la fiducia nei vaccini?

«Gli italiani sono soddisfatti dei vaccini e capiscono che è l’unica possibilità per sconfiggere il covid. È molto importante in questa fase somministrare le dosi negli ambienti di lavoro dove è più facile intercettare i giovani».

Il rapporto tra Governo e Regioni è stato in questi mesi spesso burrascoso.

«Ora stiamo lavorando insieme. Ogni Regione ha le sue esigenze che vanno considerate».

La Corte dei Conti ha bloccato le risorse pubbliche per la ricerca sul vaccino italiano. La sperimentazione è a rischio?

«Avere un vaccino fatto in casa è essenziale e la ricerca attualmente in corso deve andare avanti. Non possiamo disperdere questa esperienza».

L’estate è ormai alle porte. Come sarà?

«Il turismo riparte sicuramente. Molte regioni, tra cui la Sardegna, diventeranno bianche a breve. Con i vaccini, il rispetto delle regole e un buon tracciamento credo che a questo punto si possa ripartire davvero».

