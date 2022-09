«Il Pd ritrova l’unità, grazie ai giovani e a candidati forti» 

Romina Mura ha votato stamattina a Sadali, il suo paese, dove è stata sindaca e dove vive la sua famiglia, in serata è a Cagliari, per l’attesa, tutti assieme, come da tradizione. «Resterò qui in sede fino alla fine», sottolinea, «questo è il momento della speranza, poi faremo l’analisi del voto quando lo spoglio sarà concluso. Ora ho nel cuore e nella mente una campagna elettorale intensa, in mezzo alla gente, con figure di grande autorevolezza. Sono contenta, perché ho finalmente rivisto una “comunità politica”, ci siamo ritrovati in questa campagna elettorale così veloce, e questo è ancora più positivo dato che veniamo da una stagione complicata, anche con un partito disorganizzato e diviso. Il Pd c’è, e se dovessimo arrivare al 20%, dovremmo riuscire a eleggere due deputati sardi nel plurinominale».

In via Emilia, quartier generale del Pd, la notte è appena cominciata. C’è gente che va e viene, il tesoriere regionale Mirko Vacca e la funzionaria Annabella Sannia, i consiglieri comunali Matteo Lecis Cocco Ortu e Camilla Soru, diversi volontari e militanti che analizzano dati e fanno scongiuri e raffronti col passato: «Per ora, meglio dell’ultima volta». Alle Politiche del 2018 il Pd nell’Isola aveva preso il 14,8% alla Camera e il 15,3% al Senato, la coalizione di centrosinistra il 17,6 e il 17,8%. Questa volta con il Pd c’è nuovamente Più Europa (che sembra ottenere risultati soddisfacenti), l’Alleanza Verdi-Sinistra e Impegno civico Di Maio che non stanno esattamente brillando.

Romina Mura, deputata uscente e candidata nel collegio plurinominale, arriva poco prima della chiusura dei seggi carica di buste con cibo e bevande. Le compagne e i compagni la accolgono con baci e abbracci, e subito si parte con le dirette delle maratone televisive, schermo gigante, buio in sala, cellulari che riprendono vita dopo un pomeriggio dedicato a tirare un po’ il fiato. I primi instant poll sono un’iniezione di fiducia: «Stiamo andando bene», dicono tutti.

L’attesa

In via Emilia, quartier generale del Pd, la notte è appena cominciata. C’è gente che va e viene, il tesoriere regionale Mirko Vacca e la funzionaria Annabella Sannia, i consiglieri comunali Matteo Lecis Cocco Ortu e Camilla Soru, diversi volontari e militanti che analizzano dati e fanno scongiuri e raffronti col passato: «Per ora, meglio dell’ultima volta». Alle Politiche del 2018 il Pd nell’Isola aveva preso il 14,8% alla Camera e il 15,3% al Senato, la coalizione di centrosinistra il 17,6 e il 17,8%. Questa volta con il Pd c’è nuovamente Più Europa (che sembra ottenere risultati soddisfacenti), l’Alleanza Verdi-Sinistra e Impegno civico Di Maio che non stanno esattamente brillando.

La speranza

Romina Mura ha votato stamattina a Sadali, il suo paese, dove è stata sindaca e dove vive la sua famiglia, in serata è a Cagliari, per l’attesa, tutti assieme, come da tradizione. «Resterò qui in sede fino alla fine», sottolinea, «questo è il momento della speranza, poi faremo l’analisi del voto quando lo spoglio sarà concluso. Ora ho nel cuore e nella mente una campagna elettorale intensa, in mezzo alla gente, con figure di grande autorevolezza. Sono contenta, perché ho finalmente rivisto una “comunità politica”, ci siamo ritrovati in questa campagna elettorale così veloce, e questo è ancora più positivo dato che veniamo da una stagione complicata, anche con un partito disorganizzato e diviso. Il Pd c’è, e se dovessimo arrivare al 20%, dovremmo riuscire a eleggere due deputati sardi nel plurinominale».

I giovani

In via Emilia c’è anche Andrea Frailis, che sfidava direttamente Ugo Cappellacci di Forza Italia: «Sono ottimista, sempre, ho visto gli ultimi dati del collegio di Cagliari città metropolitana, nel quale sono candidato, e sono di colore grigio, cioè non è ancora stato assegnato». Anche lui racconta di una campagna elettorale entusiasmante: «Faticosissima ma straordinaria, sia da un punto di vista politico che umano. Tra gli elettori ho percepito diversi sentimenti, rabbia, sconforto, certo, ma sul finale anche interesse e voglia di riscatto. Soprattutto ho avvertito la curiosità dei giovani e il loro impegno sul campo».

Le Regionali

Intorno a mezzanotte un sorridente Piero Comandini, consigliere regionale, arriva a portare amicizia e sostegno. «Una cosa è chiara, uniti si vince, divisi è più difficile. Questa è una lezione che dobbiamo tenere presente per le Regionali fra diciotto mesi, dobbiamo trovare sempre di più le ragioni che tengono coeso il centrosinistra, tanto più con un governo di centrodestra, che non farà il bene della Sardegna». Quando manca poco alle due del mattino, con circa il 10% delle sezioni scrutinate per il Senato, il Pd è a quota 19,4% a livello nazionale e al 19,6% nell’Isola e la candidata Maria Del Zompo ha 5.170 voti, contro i 4.400 di sabrina Licheri (M5S) e i 7.349 di Antonella Zedda. La notte è ancora lunga, e stamattina – è la promessa – «tutti a fare il bagno al Poetto, anche se c’è brutto tempo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata