Il Pd lancia la sfida al sindaco Lutzu 

Per uscire dall’impasse è bastata una sola mossa. La dichiarazione d’unità sottoscritta nella sede dell’Udc, non solo posiziona il centrodestra sulla griglia di partenza in vista delle prossime amministrative, ma imprime un’accelerata anche tra le fila avversarie. La chiusura a qualsiasi interlocuzione, sancita con un solido accordo tra Fratelli d’Italia, Forza Italia, Psd’Az, Udc, Riformatori, Lega, Sardegna 20Venti, Popolari europeisti, offre su un piatto d’argento al centrosinistra l’opportunità di ricucire lo strappo con Articolo Uno e Sinistra Italiana, che avevano abbandonato il tavolo in assenza di un formale impegno del Pd a interrompere il dialogo con le forze attualmente al governo in Regione o in Comune.

Centrosinistra

Domani al tavolo di via Canepa potrebbe tornare a sedere, dunque, anche Bruno Palmas. «Non c’è nessuna preclusione - conferma il segretario provinciale di Articolo Uno - Avevamo delle priorità, aspettiamo solo che qualcuno le prenda in considerazione e siamo pronti a riallacciare il discorso da dove era stato interrotto». Messaggi concilianti erano arrivati nei giorni scorsi dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alessandro Solinas. Di fronte compatto come requisito indispensabile per offrire il suo contributo nella corsa a Palazzo degli Scolopi aveva parlato anche il consigliere comunale indipendente Francesco Federico, a capo del progetto civico “Oristano Democratica e possibile”. Circoscritto il perimetro si lavorerà sul nome del candidato, con il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Efisio Sanna, in pole position. Poi circolano anche altre ipotesi come quella di Massimiliano Daga, ex presidente del Consorzio industriale.

Centrodestra

In casa centrodestra, intanto, si respira entusiasmo. «È un sollievo vedere la coalizione così compatta - dice soddisfatto Giuliano Uras (Udc) - ci sono grandissimi margini d’intesa per quanto concerne i programmi e sono convinto che non ci saranno problemi neppure per la scelta del candidato alla carica di sindaco». Nelle prossime settimane si lavorerà alla stesura dei punti cardine del progetto e sull’identikit dell’aspirante alla fascia tricolore. «Il nome sarà una logica conseguenza - aggiunge il coordinatore provinciale dei Riformatori Andrea Santucciu - Non amo il toto-sindaco, tutti i partiti hanno figure spendibili. Partiamo da ciò che di buono si è fatto finora, io tifo per il bene della città». Il punto di partenza resta sempre il primo cittadino uscente Andrea Lutzu, anche se l’indice di gradimento all’interno della coalizione non sarebbe altissimo. Quotazioni in rialzo per la dirigente Asl Maria Valentina Marras e in lizza resta anche l’assessore comunale alla Cultura Massimiliano Sanna. Ma si parla pure dell’avvocato Piero Franceschi e del direttore della Confartigianato Marco Franceschi. Tante ipotesi, il cilindro elettorale potrebbe riservare qualche sorpresa.