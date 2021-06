Il Pd finisce davanti al giudice di pace 

A Nurri iscritti e simpatizzanti del Pd si sono riuniti per decenni in locali la cui proprietà pare incerta. Hanno discusso in una casa del popolo i cui titolari non sarebbero i dirigenti locali dem ma la Fondazione Berlinguer, che ha sede a Cagliari in via Emilia. Così hanno sostenuto informalmente i vertici piddini del paese a chi chiedeva conto delle infiltrazioni di umidità provenienti dall’edificio, oggi inutilizzato, ma anche sollecitare informazioni dal capoluogo finora è stato inutile: nessuno ha risposto nonostante i ripetuti tentativi cominciati nel 2014. Intanto i danni aumentano e l’abitazione adiacente rischia di essere dichiarata inagibile.

La causa civile

La vicenda è al centro di una causa civile davanti al giudice di pace di Isili esemplificativa di cosa significhi avere a fare con la burocrazia. Il fabbricato un tempo del Pci e sede del circolo “Armando Deidda” del Pd confina con un immobile su tre livelli al cui interno sono cominciati a comparire i segni di una infiltrazione d’acqua sette anni fa; nella ricostruzione presentata al Tribunale, l’inquilino ha chiesto ai vicini - cioè al Partito Democratico nelle persone di Antonello Atzeni, ex segretario del partito e attuale sindaco di Nurri, e del vice sindaco Mario Pisano - il ripristino e il risarcimento dei danni in quanto proprietari, ma gli esponenti politici li avrebbero indirizzati alla Fondazione Berlinguer, indicata quale intestataria di quei 48 metri quadrati e dunque deputata a intervenire con le manutenzioni e a pagare gli eventuali danni. La prima lettera è stata inviata a Cagliari nel novembre 2014, la seconda nell’aprile 2015: nessuna risposta.Poi nel gennaio 2018 un improvviso temporale con venti molto forti ha staccato la copertura del lastrico solare del circolo dem e il proprietario della casa confinante ha dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco i quali hanno scoperto che l’umidità era arrivata al primo piano. Da qui il sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico comunale, i cui funzionari hanno riscontrato la necessità di un intervento di manutenzione ordinaria nell’edificio ex sede del circolo Pd da eseguirsi «a carico dei proprietari». Che però non sono stati indicati.

La visura

A quel punto l’inquilino si è rivolto all’avvocata Daniela Latti, che ha deciso di fare una visura all’ufficio del registro dei beni immobili di Nuoro. L’unico risultato è stato risalire agli intestatari del terreno che, con una scrittura privata del 1958, avevano venduto l’area al Pci (poi il partito aveva realizzato l’edificio di corso Italia senza trascrivere l’atto di acquisto). Da allora gli eredi si sono succeduti nella titolarità e molti di essi neanche hanno saputo come si è evoluta la situazione negli anni. Il legale alla fine li ha chiamati in causa in quanto unici ai quali si possa chiedere di eliminare le infiltrazioni oggi arrivate al piano terra. Lo scorso 16 febbraio infine è partita una comunicazione diretta al servizio Igiene e sanità pubblica dell’Ats, al proprietario dell’abitazione danneggiata e al sindaco di Nurri con oggetto un “inconveniente igienico nel corso Italia” seguito a un accertamento avvenuto il 10 febbraio: il sopralluogo ha consentito di rilevare la «grave situazione igienico sanitaria determinata dalle copiose infiltrazioni di acqua piovana causa della alterazione della tinteggiatura, della caduta degli intonaci e dello sviluppo e proliferazione invasiva della muffa», e gli effetti delle infiltrazioni si «ritengono potenzialmente capaci di alterare il giudizio di abitabilità per il deturpamento delle caratteristiche igienico sanitarie del microclima domestico il cui stato si ipotizza potenzialmente pericoloso per la salute dei residenti».

Il Pd

Ora l’appuntamento è per il 23 giugno davanti al giudice di pace, il quale ha autorizzato gli avvocati Angelo Schirru e Fabio Portoghese (che tutelano gli ex proprietari del terreno) a chiamare in causa il Partito democratico e la Fondazione Berlinguer. Da parte del sindaco nessun commento.

