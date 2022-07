«Il Pd è pronto a governare la città» 

Subito dopo le dimissioni della sindaca Sabrina Licheri, ad Assemini erano arrivate quelle dei cinque “aventiniani” del M5s e dei consiglieri di opposizione. Tutti dimessi, a parte Francesco Lecis del Pd.

A differenza degli altri della minoranza, voi eravate pronti ad appoggiare la Giunta e non farla cadere.

«Non volevamo passare in maggioranza, ma differenziarci dagli altri gruppi. Dall’opposizione, avevamo dato alla sindaca la disponibilità ad affrontare le questioni più urgenti, per noi prioritarie, in attesa della fine della legislatura. Essere all’opposizione non significa fare sempre “sangue” come hanno fatto i guastatori professionisti. Per noi una cattiva amministrazione eletta è sempre meglio di un commissario, tra l’altro nominato dal centrodestra».

Per le Comunali 2023 ci sarà una lista Pd-M5s?

«Dialogheremo, lavoreremo per un campo largo come per le elezioni nazionali e regionali. Noi presenteremo la nostra lista che stiamo già impostando e abbiamo l’ambizione di proporre un nostro candidato sindaco. Ovviamente siamo aperti a tutti coloro che vogliono stare nel centrosinistra».