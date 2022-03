«Il Pd è più solido se si apre alla società Sì al congresso sardo» 

«Quelli sono diritti già affermati in tutta Europa: quello che lei definisce sterzata a sinistra è esprimere con radicalità posizioni che sono parte della nostra identità. Per dirla con Letta: progressisti nei contenuti, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti. Lo stiamo facendo anche con lo Ius scholae, la parità salariale, le clausole per donne, giovani e Sud e Isole nel Pnrr. E poi le Agorà, che ci connettono a realtà esterne al Pd».

«Il Pd deve avere molto coraggio nel perseguire i suoi obiettivi. Non vogliamo essere il partito del compromesso, governista a tutti i costi, ma fare proposte forti per modernizzare l’Italia».

Un Pd più solido, che non vede l’ora di chiudere l’esperienza del governo con Lega e FI e provare a vincere le elezioni con un centrosinistra “largo”. È il risultato di un anno di “cura Letta” secondo Marco Meloni, fedelissimo dell’attuale leader, tanto da esserne nominato coordinatore della segreteria nazionale. «Il bilancio da quel marzo 2021 è molto positivo», riflette l'ex deputato sardo: «Siamo cresciuti e molto uniti su tutti i temi fondamentali. Abbiamo vinto in città come Roma, Torino, Napoli, Milano. E stiamo costruendo un partito che unisce diritti civili e diritti sociali, crescita e lotta alle disuguaglianze. Un partito “largo”, la casa dei progressisti e dei riformisti».

Si è parlato di una sterzata a sinistra da parte di Letta.

Come il sostegno deciso alla legge Zan.

Alle Politiche del 2023 si tornerà a due grandi poli?

«Dipende molto dalla legge elettorale: quella attuale spinge a creare coalizioni. Stiamo lavorando a un centrosinistra fondato su un Pd forte, che si allei con i Cinquestelle e con le forze di centro che non appartengono alla cultura sovranista della destra italiana».

Con quale leader?

«Beh, la leadership non si decide a tavolino. Con un sistema a forte base proporzionale, sarà affidata al partito che ha più voti. Ora la priorità è unire questo campo largo per il governo del Paese».

Quindi finirà l’era Draghi?

«Il Pd, coi suoi alleati, vuole vincere le elezioni: per noi meno si governa con Lega e FI, meglio è. Poi decideranno gli elettori».

Ma ha senso inseguire ancora un’alleanza con un M5S in crisi di consensi?

«Noi non inseguiamo nessuno, ma oggi l’alleanza col M5S è naturale. I sondaggi dicono che ha una forza paragonabile alla Lega, specie in molte realtà italiane in ritardo di sviluppo: significa che hanno risposto a esigenze vere».

E il centro fin dove lo immagina? Calenda, Renzi? O anche Forza Italia?

«Noi guardiamo alle forze europeiste che non si alleano con la destra. Da +Europa ad Azione, a Iv. Se FI diventasse di centrosinistra non sarebbe più FI… Altro è dire che la destra si divide tra sovranisti ed europeisti. È sempre più chiaro che le cose di cui ha bisogno l’Italia, e ancor più la Sardegna, sono connesse alla prospettiva e alle risorse Ue, si pensi al Pnrr. Per ora è avvenuto un mezzo miracolo, di fatto tutto il Parlamento si è unito di fronte alla minaccia di un conflitto alle porte dell’Ue. Ma per il futuro di chi possono fidarsi gli italiani, dei partiti europeisti o di chi, come la Lega, hanno accordi strutturali col partito di Putin?»

Però anche molti vostri elettori criticano la scelta di aumentare la spesa militare.

«La questione è stata un po’ forzata. Il nostro obiettivo è la pace. Per essere autonomi, a livello europeo, nelle politiche di sicurezza e difesa, è necessario che tutti i Paesi contribuiscano in misura proporzionale. Però la difesa europea deve essere integrata, e le spese non devono essere sovrapposte tra gli Stati: così la questione del loro incremento assume minor peso e si potrà evitare di arrivare ai tetti massimi, peraltro previsti da anni e confermati da tutti i governi».

Non dovreste fare di più contro la crisi economica? Anche il taglio delle accise sui carburanti sembra già superato dai nuovi aumenti.

«Se si rivelasse inefficace, insisteremo sul tetto massimo ai prezzi. Sono necessarie anche misure che tutelino il potere d’acquisto dei cittadini, il che significa interventi sui salari e sul contrasto all’inflazione».

Guerra a parte, le dinamiche economiche mettono a rischio interi settori.

«Certo, e il tema del caro vita è prioritario, perché riguarda i bisogni primari. Se non puoi comprarti da mangiare, sono in gioco i diritti minimi di ogni essere umano. Poi c’è il caso Sardegna, dove la gente non si può organizzare un viaggio perché non si possono prenotare gli aerei. Che ne sarà del nostro turismo?».

Ma questo per altre ragioni.

«Sì, ma c’è una grandissima insufficienza della Regione. Leggo proclami su flotta sarda, società pubblica dell’energia, ma non riescono neanche a fare un bando per gli eventi culturali. Come ha detto il direttore della Svimez Luca Bianchi, la Sardegna è tra le poche regioni che, malgrado la ripresa, non ha colmato la perdita di competitività del 2020».

Perché, secondo lei?

«In questo momento storico è cruciale l’efficienza istituzionale, e invece la Regione è in ritardo in tutti i tavoli in cui si prendono le decisioni sui programmi d’intervento, come il Pnrr. Chi governa la Regione dedica tutto il tempo a rimpastini e riti incomprensibili».

Capita a tutti i partiti.

«Ma questo perenne nominificio non si vedeva da decenni. La gestione della questione del Dpcm energia è simbolica: a cose fatte, protestiamo».

Cos’altro dovremmo fare?

«Questo decreto è previsto da leggi dello Stato da quasi 2 anni. In questo tempo la Giunta non è riuscita a formulare una proposta alternativa. Fermare tutto a posteriori ci fa perdere tempo e opportunità».

Ma non si può subire tutto.

«Infatti bisognava intervenire prima per assicurarci le soluzioni compatibili con buone ricadute su tutti i settori produttivi dell'Isola e la tutela di ambiente e paesaggio: su questo apprezzo la campagna del vostro giornale, la cultura ambientalista è nel nostro Dna. Per la Sardegna è decisivo avere un prezzo dell’energia identico al resto d’Italia. Spero che l’approvazione definitiva del principio di insularità in Costituzione ci aiuti ad avere pari opportunità».

In Sardegna sembra fermo anche il Pd: perché non si riesce a fare il congresso?

«È capitato anche altrove: entro le date previste non si è presentato alcun candidato, e così anche in Sardegna si è chiesto a uno dei dirigenti di maggior rilievo di supportare il percorso verso il congresso».

Molti dirigenti contestano l’ulteriore rinvio e la proroga del commissariamento.

«Su questo la nostra risposta è chiara: il congresso si deve fare al più presto, chi lo chiede ha ragione. Certo, secondo le regole. Il mio è un appello a tutti: lavoriamo insieme perché non sia un momento burocratico, ma l’occasione per fare anche in Sardegna un grande percorso di apertura e rinnovamento».

Strutturato come?

«I nostri circoli siano il motore di una campagna di invito ai cittadini ad aderire al Pd. E con le Agorà spalanchiamo le porte a forze fresche della politica e della società. Dieci anni fa avevamo 140 sindaci del Pd, ora 40. Ma tanti altri sono di centrosinistra, democratici. Perché il sindaco di Nuoro o di Quartu, la sindaca di Fonni o l’ex sindaco di Alghero non sono nel Pd? Intanto invitiamoli alle Agorà, cominciamo un percorso. Stessa cosa per i progressisti. Per come è in tutta Italia il Pd, c’è spazio per tutti loro».

Fin qui, è solo ceto politico.

«Ma il Pd sta diventando interessante per tanti cittadini, è in testa nel consenso dei giovani. Ascoltiamo gli studenti che nelle scuole occupate discutono dell’istruzione e di futuro. E ci servirà fare un’opposizione più radicale alla Giunta Solinas. Se faremo queste cose tutti insieme, anche l’appello dei consiglieri regionali sarà una spinta nel percorso che deve vederci uniti per un grande progetto di cambiamento della Sardegna».

“Uniti” significa che la segretaria nazionale spinge per un leader condiviso?

«Quando si è tentato di risolvere il congresso in maniera unitaria, la segreteria nazionale ha provato a favorire la sintesi. Ma ora l’importante è l’obiettivo: si può essere uniti o divisi al congresso, ciò che conta è l’unità di intenti della comunità democratica. Poi se ci saranno più candidati alla segreteria, vinca il migliore. Ma l’importante è che si arrivi al congresso sulla spinta di un vento nuovo».

