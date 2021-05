Il Patto del Golfo rischia di affogare 

Il patto del Golfo rischia subito di affondare. E sulla gestione delle calette del Golfo di Orosei anche quest’anno potrebbe non esserci l’accordo. La proposta del Comune di Baunei, per il momento, non sembra trovare il favore degli amministratori dorgalesi. L’idea era quella degli accessi a numero chiuso nei litorali più delicati del Golfo, in primis Cala Biriola, Cala Mariolu e Cala dei Gabbiani, con una spartizione dei posti disponibili fra le due aree di partenza: quella a nord, che include Siniscola, Orosei e Dorgali, e quella sud, composta dai vacanzieri in arrivo da Baunei e Tortolì.

Il disaccordo

La risposta del Comune di Dorgali non è un “no” secco ma una “controproposta”. Un rifiuto con toni diplomatici: «Se tali basi di ragionamento rimanessero immutate, la proposta è irricevibile e arbitraria. Non è proporzionata. né rispetto alle presenze turistiche giornaliere ufficiali, né rispetto alla capacità ricettiva dei territori coinvolti o rispetto al numero degli operatori di trasporto marittimo e noleggio per iascun porto turistico». Ma la gestione del numero chiuso non è l’unico nodo al pettine. Restano aperte varie questioni, fra cui la messa in sicurezza e la gestione dei pontili di accesso alle spiagge di Cala Luna e Ispuligidenie, che l’anno scorso è stata causa di conflittualità fra operatori e forze dell’ordine.

La soluzione difficile

Da parte degli amministratori di Dorgali si riconosce l’urgenza di chiudere un accordo per la stagione imminente, ma allo stesso tempo si esprime la necessità di procedere senza ulteriori ritardi alla definizione di un percorso istituzionale e condiviso di valorizzazione, salvaguardia e tutela del Golfo. «Questo percorso, che noi abbiamo già intrapreso con il Comune di Orosei, è l’istituzione dell’Area marina protetta, ha sempre visto un netto rifiuto da parte del Comune di Baunei», ricordano da Dorgali: «Non si capisce perché il Comune di Baunei, capofila del Sic Golfo di Orosei, non abbia ancora trasmesso agli altri enti gli elaborati necessari (predisposti dalla società incaricata) per portare a conclusione l'iter di approvazione di questo fondamentale strumento di gestione, valorizzazione e salvaguardia del territorio ricompreso nella perimetrazione del Sic».