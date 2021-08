Il Patto Civico va col centrodestra 

Il Patto Civico entra nella coalizione di centrodestra che si prepara ad affrontare le elezioni comunali di Carbonia del 10 e 11 ottobre. Sul fronte del centrosinistra, invece, continua il dialogo tra le varie formazioni politiche in vista delle possibile alleanze tra cui quella tra Pd e Psd’Az sulla quale sono puntati anche gli occhi della politica regionale.

La scelta

A comunicare la scelta di campo è la consigliera comunale di opposizione Daniela Garau che già alle Comunali del 2016 guidò le liste del Patto civico come candidata a sindaco. Non è dato ancora di sapere se sarà ancora lei a scendere in campo per la corsa alla prima poltrona del Municipio (ma si mormora che ci siano buone possibilità che ciò avvenga), ma intanto questa decisione ingrossa ulteriormente le fila della coalizione che vedeva già uniti Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Riformatori «per determinare – dice Daniela Garau – la vera alternativa al malgoverno che ha caratterizzato le amministrazioni comunali della città nei decenni. Il 10 e 11 ottobre saremo presenti, unitamente a donne e uomini provenienti dai vari settori della società civile, dal mondo delle professioni, delle imprese, del sindacato, dell'associazionismo, del volontariato, dei pensionati, della pubblica amministrazione e del sistema produttivo tutto, in grado di esprimere le risposte ai bisogni concreti di Carbonia e dei suoi cittadini».

La consigliera è molto critica nei confronti dell’amministrazione uscente alla quale, più volte, non ha fatto mancare il suo apporto quando si è trattato di votare su temi di grande importanza per la collettività: «Abbiamo vissuto cinque anni di amministrazione deludente in cui le belle parole e le tante promesse hanno fatto da contorno al pressapochismo, alla litigiosità e all’inadeguatezza – sottolinea – il declino riservato da certa politica alla nostra città e al territorio è evidente in tutta la sua terribile drammaticità.

Siamo convinti che i cittadini lo abbiamo ben compreso. Siamo altrettanto convinti che la proposta del centrodestra, coerente e concreta, sia la miglior compagna di viaggio a rinforzo delle azioni rivolte a risollevare le sorti di Carbonia».

Gli avversari

Continua intanto il dialogo tra le forze avversarie. L’unica formazione ad avere indicato il candidato sindaco resta, per ora, quella del Movimento Cinque Stelle: si tratta del vicesindaco Gianluca Lai il quale, nei giorni scorsi, ha comunicato la disponibilità ad eventuali alleanze con chi non si riconosce nelle proposte delle nascenti coalizioni di centrosinistra e centrodestra. Ad oggi però non è stato ancora comunicato alcun accordo ufficiale. Sul fronte Pd-Psd’Az-Carbonia Avanti si continua invece a dialogare così come sta avvenendo tra il polo civico Carbonia Rinasce e Articolo Uno, entrambi ormai distanti anni luce (così almeno è stato ribadito con fermezza in più occasioni) dal Partito democratico. Appuntamento a dopo Ferragosto, le idee vanno chiarite definitivamente, liste comprese, entro il 10 settembre.

