Il pasticcio dell’ex hotel Cama 

L’ex Hotel Ca.ma, trasformato dieci anni fa in una batteria di appartamenti in via Vittorio Veneto a due passi dalla stazione ferroviaria, per ora resta lì com’è: in piedi ma in modo abbastanza precario. Sul complesso pesa una sentenza dalla Corte di Cassazione, che lo colloca nella lista delle costruzioni abusive per essere passato da alberghiero a residenziale senza avere per questa destinazione la “capacità edificatoria sufficiente”, dicono i giudici della Cassazione. Quindi da buttar giù fino alle fondamenta, come ultima ratio. Il che non sarà per niente semplice visto che parecchi appartamenti sono occupati e perché comunque demolire un edificio di 5 piani su diversi corpi non è un lavoretto da nulla.

Il Comune

Se n’è subito reso conto il Comune che come prima ipotesi ha avanzato, giusto per sondare il terreno, di accaparrarselo per girarlo in housing sociale. Ieri la commissione urbanistica convocata dal presidente Gianfranco Deriu per discutere della questione ha deciso di non decidere «perché la situazione è complicata e richiede una serie di approfondimenti non solo sotto l’aspetto urbanistico ma anche legale. Occorre conoscere quanti appartamenti sono stati venduti e come sono stati ceduti, capire quali sono i nostri margini di azione. Il caso è complesso come si può ben capire», ha sottolineato l’assessore all’urbanistica Gianfranco Licheri al termine della riunione della commissione.

La sentenza

I termini sono quelli indicati nella sentenza della 3 sezione della Cassazione del 16 marzo dell’anno scorso. «Per quanto riguarda il contestato ordine di demolizione - scrivono i giudici - è stato disposto in via di supplenza del giudice rispetto all’attività amministrativa, a prescindere dagli esiti delle vicende e dei rapporti tra il ricorrente e l’amministrazione comunale oristanese avente a oggetto l’eliminazione di parti o elementi incongrui avuto riguardo agli strumenti urbanistici vigenti, si che in proposito ogni questione appare ormai devoluta, su modalità e termini di rispetto del giudicato, al giudice per l’esecuzione». La sentenza intanto conferma che l’operazione di cambio di destinazione d’uso, da alberghiero a residenziale, non poteva essere realizzata per l’insufficienza di area disponile rispetto alla volumetria e ancor meno poteva essere autorizzato l’incremento volumetrico di un ulteriore 30 per cento. Per quanto riguarda l’ordine di demolizione il giudice, chiusa la parte penale con la conferma della condanna per Giovanni Lochi a sei mesi di arresto e 40 mila euro di multa, si è temporaneamente sostituito all’autorità amministrativa lasciando al giudice l’esecuzione della sentenza. La commissione urbanistica prima e il Consiglio comunale dopo, nel rispetto di quanto detto dalla Cassazione, avanzeranno al giudice le proposte per recuperare ai fini sociali l’immobile. Difficilmente per radere al suolo le parti realizzate col 30 per cento in più di volumetria avvalendosi del Piano casa, ma l’intero immobile in quanto “promosso” a residenziale senza averne le caratteristiche. Ne consegue che il cambio di destinazione d’uso anche se autorizzato, rende illegittimo ogni altro atto conseguente, il 30 per cento in più di cubatura, pure questo autorizzato.