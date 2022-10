Il pasticcio del cartellone luminoso 

Quel pannello pubblicitario luminoso in via Cagliari continua a far discutere. Secondo la Polizia locale quel cartellone all’incrocio con via Tirso, dietro la statua della Madonnina, può creare pericoli alla circolazione stradale, sarebbe quindi da spegnere o da piazzare in spazi in cui non crei problemi di quel tipo. Il Tar, chiamato in causa dalla società che aveva installato il pannello luminoso per ottenere l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della decisione presa dal Comune, un mese fa ha respinto il ricorso della ditta sposando in pieno la valutazione della Polizia locale. Il pannello va quindi spento ma a tutt’oggi è ancora acceso e sullo schermo scorrono varie pubblicità, tra cui quella della Fondazione Oristano.

Il verdetto

Nell’ordinanza i giudici, oltre ad affermare che non ricorrono i presupposti per la concessione della misura cautelare chiesta, insistono «sui profili di pericolosità per la circolazione stradale evidenziati dalla Polizia locale, valutazione che da un primo esame non pare irragionevole tenuto conto delle caratteristiche dell’area di intersezione e dello stato dei luoghi». La situazione, dunque, al momento è quella cristallizzata dal comando della Polizia locale e avallata dai giudici amministrativi: il pannello luminoso collocato in via Cagliari-via Tirso soprattutto nelle ore notturne può distrarre gli automobilisti e tanto da risultare pericoloso. Quindi, andrebbe spento in attesa di trovare un’altra collocazione seguendo il regolamento e le indicazioni dei vigili. Una soluzione ragionevole per venire incontro all’imprenditore che ha investito capitali, ma persino auspicabile visto il servizio che arriva dalla comunicazione di attività di interesse anche pubblico.

Il pannello

Comunque sia al momento il cartellone continua a diffondere gli spot pubblicitari come se niente fosse e tra questi anche uno della Fondazione Oristano per invitare a devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche. Tutto più che lecito ma allo stesso tempo è curioso che la Fondazione, società in house e quindi braccio operativo al 100 per 100 del Comune (che si è presentato col proprio legale al Tar per opporsi alla richiesta del privato), mandi la pubblicità attraverso lo schermo che la Polizia municipale, e poi il Tar, dicono presenti «profili di pericolosità per la circolazione stradale».