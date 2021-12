Il parroco intrappola gli incivili dello shopping 

Era da tempo che non si vedeva il sagrato invaso dalle auto, trasformato in un parcheggio improvvisato. Da quando anni fa monsignor Antonio Porcu aveva posto il divieto assoluto a chiunque di salire sulle mattonelle di una pavimentazione già traballante proprio a causa del passaggio di troppe auto.

E cosa c’è di meglio, che evitare le strisce blu e parcheggiare comodamente sul sagrato? Peccato che però non avessero fatto i conti con il parroco don Alfredo Fadda. Stanco di questa sosta selvaggia che stava prendendo ogni giorno più piede, il sacerdote ha chiuso il cancello lasciando intrappolati dentro i maleducati che, al ritorno dallo shopping, per potere uscire hanno dovuto attendere che questo venisse riaperto per fare uscire gli addetti alla parrocchia, gli unici autorizzati ad entrare.

La maggior parte a fare la spesa, altri in giro nelle vie del centro per lo shopping natalizio come si poteva vedere dal gran via vai di signore cariche di buste e di famiglie con bambini e pacchi regalo.

Fossero stati a sentir messa forse si sarebbe potuto anche chiudere un occhio, ma invece le decine di automobilisti che nei giorni scorsi hanno deciso di lasciare l’auto sul sagrato della basilica di Sant’Elena a Quartu, erano ovunque tranne che in chiesa.

Parcheggio sbarrato

Sosta selvaggia

Da qualche tempo però le cose hanno cominciato a cambiare: dal cancello lasciato aperto per consentire l’accesso dei sacerdoti e del personale che gravita intorno alla parrocchia, ha cominciato ad accedere chiunque. Prima uno, poi l’altro, hanno visto che entrare non era difficile e che trattandosi di uno spazio privato si poteva evitare anche l’arrivo dei vigili. Tanto più che in questo periodo l’accesso è quasi sempre aperto anche per consentire l’ingresso di mezzi e operai che stanno allestendo il presepe vivente che sarà inaugurato sabato sera, nel cortile della basilica.

Il parroco

«Mi sono reso conto che purtroppo stava entrando chiunque e non certo per andare in chiesa dal momento che in quegli orari non c’erano messe» spiega don Alfredo Fadda, «ho anche chiesto di chi potessero essere quelle auto, ma alla fine non mi è rimasta altra scelta che chiudere. E per me è una gran seccatura perché mi sono dovuto spostare più volte per fare uscire chi invece aveva diritto a stare dentro».

Il parroco tra l’altro già da tempo si sta adoperando per cercare parcheggi alternativi a chi deve seguire le messe.

«Purtroppo» prosegue don Fadda, «qui attorno le soste non sono sufficienti per tutti quelli che vengono alle celebrazioni. Per questo abbiamo pensato di destinare al parcheggio una parte del campetto dell’oratorio. Ma soltanto per le celebrazioni e non certo per chi deve andare a fare shopping».

L’idea della sbarra

Resta il problema di come vietare l’accesso al sagrato lasciando aperto un cancello che non può essere chiuso perché altrimenti nemmeno gli autorizzati potrebbero entrare e uscire. «Bisognerebbe mettere una sbarra alla fine del corridoio prima del sagrato» dice ancora il sacerdote, «che sia possibile aprire e chiudere perché è necessario l’accesso durante i funerali e i matrimoni e non possiamo chiudere del tutto».

Nel frattempo la pavimentazione ne sta già risentendo e in alcuni punti le mattonelle traballano. A dimostrazione poi che non c’è alcun rispetto, nei giorni scorsi qualcuno ha persino parcheggiato davanti all’ingresso della chiesetta di Bonaria. «Quasi non riuscivamo ad entrare» raccontano Cenzina Podda e Maria Grazia Carta che in questi giorni accolgono i visitatori nella chiesetta dove è stata allestita la mostra dei presepi, «come si fa a lasciare un’auto davanti al portone di una chiesa?».

