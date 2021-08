Il parco pulito dagli agricoltori 

Il parco di San Basilio risorge grazie agli agricoltori di Decimoputzu: a bordo dei loro trattori, quattro contadini volontari si sono presi cura del luogo sacro del paese, ripulendolo da erbacce, rifiuti e sostituendo il vecchio impianto di irrigazione guasto da tempo. Emergenza Covid permettendo, la pineta è ora pronta a ospitare la festa più sentita e partecipata in paese, quest’anno in programma dal 17 al 21 settembre.

L’invito del commissario

Hanno messo a disposizione i loro mezzi agricoli e ripulito l’area Paolo Mocci, Stefano Piras, Franco Cuncu e Franco Sabiucciu, aiutati da altri compaesani, molti giovanissimi. «Abbiamo ottenuto il via libera in seguito a un incontro con il commissario straordinario», spiega Mocci, durante l’ultima consiliatura consigliere comunale insieme a Fiorella Bellu, anche lei addetta alla potatura delle palme. Per tutti i volontari la sistemazione del parco degradato «è un atto dovuto nel luogo più importante del paese. L’obiettivo è sistemarlo in vista della festa di San Basilio. Ma anche renderlo accogliente per tutte le persone che ogni giorno vengono qui». I volontari hanno anche «sostituito la pompa sommersa guasta da tempo. Con il nuovo impianto l’erba delle aiuole, oggi secca, tornerà verde».

«Obiettivo raggiunto»

Partito il conto alla rovescia per la festa di San Basilio, il commissario Francesco Cicero ha eseguito un sopralluogo: «Nel parco – racconta – regnava il caos. Ho allora parlato con gli organizzatori della festa che hanno chiesto il via libera alla ricerca di volontari per la sistemazione dell’area. Ho accolto subito la proposta dando incarico a un operaio comunale (Franco Munzittu) di seguire le operazioni. Ho visto molto entusiasmo tra agricoltori e giovani pronti a dare il loro contributo per il paese senza nulla in cambio».

Conto alla rovescia

Nel gruppo Facebook “Non sei di Decimoputzu se…” Ignazio Caria del comitato San Basilio ha ringraziato pubblicamente i volontari. Il presidente Saverio Deidda, per tutti Severino, spera ora «di poter celebrare San Basilio, da più di un anno lavoriamo all’organizzazione della festa. Come dimostrato dagli agricoltori, il paese sta rispondendo alle difficoltà conseguenti all’emergenza Covid. A breve incontreremo il commissario e le autorità competenti che valuteranno in quale misura organizzare l’appuntamento più atteso in paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA