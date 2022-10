Il parco di Terramaini ora è cardioprotetto  con un defibrillatore 

La presidente della Commissione Pari opportunità del Consiglio comunale, Stefania Loi, ha invece ribadito la necessità di organizzare corsi rivolti al personale del parco, per un corretto utilizzo dell’ausilio medico, «perché un uso improprio può essere deleterio». Infine, il vicesindaco Giorgio Angius ha detto che l’amministrazione sta valutando di mettere dei cartelli che spieghino le manovre di primo soccorso da effettuare e come usare il defibrillatore.

L’inaugurazione è avvenuta in concomitanza con la Settimana europea della rianimazione cardiopolmonare, in Italia denominata “Settimana viva”. «L’iniziativa si inserisce nel progetto che portiamo avanti da diversi anni per una città più sicura dal punto di vista cardiopolmonare», ha detto Carla Maccioni, presidente del Rotary club Anfiteatro. «Abbiamo già donato vari defibrillatori, principalmente nelle scuole. Abbiamo pensato a questo parco perché è molto frequentato». Maccioni ha ricordato l’importanza del primo soccorso in caso di arresto cardiaco.

Quest’ultima si era attivata da un anno per chiedere che venisse installato un presidio salvavita in un luogo, il parco, molto frequentato da anziani, bambini e sportivi e situato vicinissimo ad alcune scuole. «Sapendo che a Terramaini non c’era un defibrillatore, ho fatto richiesta a varie associazioni e l’unica che ha accolto la mia proposta è stato il Rotary club Cagliari Anfiteatro», ha detto Fois alla cerimonia di inaugurazione. «Siamo felici che la città sia più protetta dal punto di vista cardiopolmonare in un luogo popolato da ogni fascia d’età. Vigilare sulla comunità è il compito dei consiglieri della Municipalità».

Da ieri, anche il parco di Terramaini è cardioprotetto. È stato infatti inaugurato il defibrillatore Dae donato dal Rotary club Cagliari Anfiteatro, che ha accolto la richiesta fatta dalla consigliera della Municipalità di Pirri, Enrica Fois.

L’importanza del primo soccorso

Le ultime morti in città

Le malattie cardiovascolari, in particolare l’infarto, detengono ancora il triste primato di prima causa di morte in Italia e la Sardegna non fa eccezione. Il 7 ottobre in viale Poetto ha perso la vita Sergio Manuella, 45enne dipendente della Motomar, mentre rientrava dal turno di lavoro a Marina Piccola con la sua auto. Questa estate sono deceduti due uomini al Poetto: a giugno Alberto Matta, 38 anni, e ad agosto Gianfranco Palmieri, 79 storico direttore del Tennis Club Cagliari. A Pasquetta è toccato invece a Chicco Balestrino, 51 anni.

