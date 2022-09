Il parco brucia: «Incendi dolosi» 

Il parco era già stato colpito al cuore qualche settimana fa. Anche in quell’occasione, a quanto pare, tutto sarebbe partito dalle sterpaglie di un terreno a ridosso di via Don Giordi dove si trovano alcuni uliveti. Quello di cui più volte i residenti della zona avevano denunciato il degrado, sottolineando la presenza non solo di erbacce ma anche di rifiuti che solo per un caso fortuito, almeno quella volta, non erano bruciati nell’incendio. Da lì poi le fiamme si erano propagate verso la zona di Sa Cora, dietro i campi del Quartu 2000, aggredendo appunto il canneto. Anche in quel caso le squadre investigative della Forestale e dei Vigili del fuoco si erano subito messe in moto per cercare le cause di un rogo che anche quella volta era sicuramente doloso.

«Nell’area del parco si sono sviluppati la notte tra giovedì e venerdì, due incendi», spiega il commissario Fabrizio Madeddu, del nucleo investigativo della Forestale, «uno all’interno di un argine delle vasche dell’oasi e il secondo dalla parte della rotatoria dell’ospedale Marino. La dinamica e l’orario farebbero pensare a incendi dolosi. Sono in corso accertamenti ed indagini per individuare i responsabili. I danni sono stati molto limitati grazie al pronto intervento delle squadre».

Brucia ancora il parco del Molentargius. Un paio di settimane dopo il rogo che aveva mandato in fumo 5 ettari dell’oasi naturalistica, ecco di nuovo le fiamme e quasi nello stesso punto. Il fuoco è partito da due le micce, dalle parti di via Don Giordi: alimentate dal maestrale le fiamme hanno corso velocemente distruggendo altri tre ettari tra canneto e cespugli. Sul posto i vigili del fuoco, la Forestale e i volontari della Protezione civile dei Nos hanno lavorato per quasi tre ore per spegnere l’incendio che fortunatamente spingeva verso il Poetto e non verso gli uliveti vicino alle case.

Il racconto

L’allarme

E allora viene da pensare a quei poveri uccelli che popolano i canneti, se saranno riusciti a trovare una via di fuga o se saranno morti tra le fiamme. «In generale gli incendi creano danni soprattutto nei periodi di nidificazione, quando ci sono nidi e pulcini», spiega l’ornitologo del parco Sergio Nissardi, «adesso siamo alla fine della stagione riproduttiva ma qualche uovo e pulcino può esser stato bruciato. In ogni caso danni potrebbero avere avuto anche gli uccelli adulti, che potrebbero essere stati intossicati». Nel canneto a ridosso di via Don Giordi, «vivono soprattutto passeriformi e poi qualche gallinella d’acqua, folaghe e piccoli aironi che sono comunque in grado di allontanarsi. Poi tornano quando il terreno non è più incandescente».

Nel triste bilancio dei roghi nel territorio quartese ci sono poi quelli di luglio: nel canneto tra via Segrè e viale Marconi e un altro a Molentargius nel canneto a ridosso del lungo saline in viale Colombo dove era andato a fuoco un deposito di piscine.

