Il parcheggio privato non c’è più 

Salta l’accordo fra il Comune d’Iglesias ed il soggetto privato per la convenzione dello spazio destinato ai parcheggi nei pressi della spiaggia di Fontanamare: gli iglesienti non avranno nessuna agevolazione sulle tariffe per la sosta delle automobili.

Passo indietro

A rivelare l’interruzione ormai definitiva della trattativa è l’assessore all’Ambiente d’Iglesias Francesco Melis, che afferma: «La società privata che aveva in precedenza proposto la convenzione, ha chiesto formalmente di ritirare la proposta d’accordo - spiega - a questo punto possiamo soltanto prendere atto che nonostante ci si sia adoperati per la risoluzione della problematica relativa alle possibili convenzioni atte all’abbattimento dei costi dei posteggi per i cittadini iglesienti, purtroppo per motivi estranei alla volontà politica, non si è perfezionato alcun accordo, né con il Comune di Gonnesa, tanto meno con il privato».

La vicenda

È necessario un passo indietro per capire l’evoluzione di una vicenda protagonista di diverse polemiche. Il Comune di Gonnesa ha disposto delle tariffe sui ticket posteggi uguali per tutti, ma ha dato la possibilità ai propri cittadini di poter stipulare un abbonamento stagionale che avrebbe comportato un notevole risparmio. Una scelta quest’ultima dettata dalla necessita dell’amministrazione di agevolare chi contribuisce, con il versamento delle tasse, alle spese di tutti i servizi necessari alla funzionalità del litorale. Una scelta che non è stata affatto gradita dal Comune d’Iglesias, il quale si aspettava delle agevolazioni ai propri residenti in cambio dei servizi: «Abbiamo inoltrato la proposta di convenzione il 10 giugno scorso e non abbiamo mai ottenuto una risposta. - rivela Melis - Pensavamo ad una gestione associata del servizio del litorale e abbiamo proposto di contribuire con svariati servizi, mettendo in campo la Protezione civile, l’antincendio, la Polizia locale, la gestione della viabilità, i servizi igienici e le casette in legno>. Ma la proposta non è mai stata discussa e nel frattempo la società di Sandro Onnis, proprietaria di un terreno adibito ai parcheggi, formulava una proposta di convenzione con il Comune d’Iglesias: «Ben accolta perché puntavamo a delle agevolazioni con entrambi i soggetti. - spiega Melis - Anche in questo caso non si sarebbe partecipato con delle voci da mettere a bilanci:; l’accordo prevedeva in cambio dei servizi da offrire. Era tutto pronto, mancavano soltanto le firme quando abbiamo ricevuto la richiesta di ritirare la proposta. Non conosciamo i motivi di una retromarcia che dispiace e che purtroppo penalizza i nostri concittadini».