«Il Papa sta bene, dimesso entro domenica» 

ROMA. Papa Francesco «sta bene» dopo l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto domenica sera al Policlinico Gemelli, che pure ha comportato l’asportazione di un tratto del colon sinistro. Dopo una prima notte tranquilla negli ambienti a lui riservati, al decimo piano dell’ospedale, il decorso post-operatorio procede regolarmente.

Il prossimo Angelus

Il ritorno in Vaticano, «salvo complicazioni», dovrebbe avvenire fra sette giorni: in tempo per l’Angelus di domenica, che al momento resta comunque confermato. Ed è aperta la possibilità anche di un Angelus dal Gemelli, come quelli di papa Wojtyla. «Sua Santità Papa Francesco è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo», riferiva ieri a mezzogiorno il bollettino della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. L’intervento chirurgico per la stenosi diverticolare «ha comportato una emicolectomia sinistra ed ha avuto una durata di circa tre ore». Un’operazione non breve, a cui comunque Francesco «ha reagito bene», anche per quanto riguarda il recupero post-anestesia generale.

Fibra robusta

Il pronto recupero post-operatorio di Francesco, grazie alla sua forte fibra malgrado gli 84 anni, è confermato dal fatto che non si trova in Terapia sub-intensiva: ci è solo passato, come è normale in un intervento come questo, subito dopo la sala operatoria. Anzi, si è potuto apprendere che il Papa, come è nel suo carattere, non ha mai perso il buonumore: ha scambiato battute di spirito con medici e infermieri, non abbandonando mai il suo caratteristico sense of humour. E mentre anche il Papa emerito prega per lui, come ha detto a News Mediaset monsignor Georg Gaenswein, giungono a Bergoglio auguri di pronta guarigione da tutto il mondo, compresi diversi tra i principali leader politici e religiosi, da Mario Draghi al Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo, dall’imam sunnita Ahmad al-Tayyeb al presidente della Nigeria Muhammadu Buhari, che ha invitato tutta la popolazione a pregare per Francesco. Così anche il presidente di Malta e quello del Venezuela Nicolas Maduro, che ha affidato Francesco al beato José Gregorio Hernández Cisneros, il “medico dei poveri” beatificato il 30 aprile scorso a Caracas.

