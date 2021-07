Il Papa migliora e legge i giornali  

Roma. Una notte tranquilla. Poi, per la prima volta dal ricovero, una colazione frugale e leggera, pressoché liquida. I primi passi nella camera al decimo piano, alzandosi dal letto di degenza. I giornali sfogliati di buon mattino, come primo segno di ripresa delle normali attività. Va avanti positivamente, al suo terzo giorno al Policlinico Gemelli, il recupero di papa Francesco dopo l'intervento chirurgico subito domenica sera per la resezione al colon sinistro, programmata in seguito ad una stenosi diverticolare.

Il bollettino

Come ha riferito sinteticamente il bollettino diramato a mezzogiorno dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni: «Sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Questa mattina ha fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e si è alzato per camminare. Il decorso post-operatorio è regolare. Gli esami di controllo di routine sono buoni». Nel super-protetto riposo del Pontefice, nei medesimi locali che accolsero per sette volte i ricoveri di Giovanni Paolo II, continua lo stretto monitoraggio medico delle sue condizioni e il progressivo ritorno verso la normalità, ragionando prima di tutto su quanto dovrà durare la permanenza al Policlinico universitario, per ora indicata in circa una settimana. E anche se, e soprattutto dove, il Pontefice potrà tenere l'Angelus di domenica prossima, attesissimo dai fedeli. C'è chi sostiene che il Papa preferisca - condizioni permettendo - tornarsene prima in Vaticano, e magari recitare la preghiera mariana in streaming. Altri ritengono invece che rimarrà al Gemelli, tenendo da lì l'Angelus, come fatto più volte da papa Wojtyla durante le sue degenze, ribattezzando addirittura l'ospedale "il Vaticano terzo", dopo il Palazzo apostolico e la residenza di Castel Gandolfo.

Auguri da tutto il mondo

Quello che è certo, è che tutti aspettano di rivedere al più presto un Bergoglio sorridente e pienamente rimesso dal punto di vista fisico. Tra i moltissimi attestati di vicinanza e affetto che continuano ad arrivare al Papa, spicca oggi il messaggio augurale di buona guarigione inviatogli dal presidente della Repubblica di Turchia Recep Tayyip Erdogan. «Nell'apprendere la notizia di buona riuscita dell'intervento chirurgico che ha avuto vorrei presentare, anche a nome della mia Nazione, i miei migliori auguri di pronta guarigione», afferma. Da Israele, il presidente Reuven Rivlin con un tweet assicura le proprie preghiere e quelle del suo popolo, augurando salute e pronta guarigione.

