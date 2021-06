Il Pallone che non c’è più 

Sono numerose le società che, negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, figuravano nel panorama calcistico regionale tra le protagoniste e che ora non partecipano più ad alcun campionato oppure sono relegate nelle categorie minori. Nel 2017 ne risultavano 49 in tutta l’Isola, anche di club, soprattutto nel Cagliaritano, che hanno scritto la storia del calcio sardo. Molte, se non proprio scomparse, sono scese dalla C o dalla D nelle categorie minori, dove oggi vivacchiano. Il Covid non ha migliorato di certo questo trend, dopo i timidi segnali di miglioramento sostenuti dalla Figc regionale. Ma ora, superata la pandemia, c’è da rimboccarsi le maniche.

L’esperto

«I successi di molte società oggi scomparse, o il cui ruolo è relegato a una semplice presenza», esordisce l’ex tecnico e dirigente Checco Fele, profondo conoscitore del nostro nell’Isola, «erano legati a periodi floridi dei paesi o della zona che rappresentavano. Penso all’Ariete Solanas San Marco Cabras. In quegli anni lo stagno era fonte di ricchezza. Oppure la Fersulcis, legata alla città di Iglesias e supportata dalla ferrovia meridionale sarda. Se mancano i soldi non si fa nulla. Possono esserci bravi allenatori, bravi giocatori ma se non ci sono le risorse non si va avanti».

Chi ha lasciato

Nell’elenco anche Gialeto, Fermassenti, Decimoputzu, San Sperate, Quartu, Terralba, Gonnesa, Gialeto, Sinnai, Pula, Mandas, Pirri, Monreale San Gavino, Sanluri, Isili, Dolianova e Carloforte. «Ricordo quanto era forte il Sinnai», prosegue Fele: «Dava del filo da torcere a tutti. Quando allenavo il Carbonia, eravamo rimasti imbottigliati nel vecchio campo Sant’Isidoro». Proprio a Sinnai si rimpiangono i presidenti storici, Cosimo Perra e Gianfranco Pau. Con loro i gialloblù hanno vissuto momenti esaltanti. «Atri tempi», dice Pau. «Nel mio periodo, avevamo sfiorato la Quarta Serie. Indimenticabile lo spareggio di Nuoro contro l’Alghero, purtroppo perso. Come il testa a testa col Selargius nella stagione 1989/1990. Dispiace non vedere il Sinnai nei tornei principali». E il Pirri? Ora milita in Prima categoria, ha disputato due stagioni in D. «Bisogna ripartire dalle scuole calcio e cercare dirigenti appassionati», dice l’ex presidente del Pirri, Marco Piras. Nel Medio Campidano, Monreale e Sanluri hanno partecipato ai campionati di Serie D. In Trexenta, si sono perse le tracce del Mandas. «La geografia del calcio sardo è cambiata», dice l’allenatore ed ex giocatore, Virgilio Perra. «Squadre come Lanusei, Muravera, Castiadas vent’anni fa giocavano tra la Prima e Seconda categoria. Il fattore economico è rilevante. Sono emerse società collegate a paesi che vivono di turismo. Nelle zone interne la crisi ha lasciato il segno. Bisogna programmare senza farsi prendere dalla frenesia dei risultati. E lavorare sui giovani».

