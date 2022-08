«Il Palio di Siena? Il segreto per vincere è non mollare mai» 

Dalla festa per la vittoria del Palio di Siena direttamente al galoppatoio senza passare per il letto, senza un minuto di sonno: «È questa la vita del fantino, tutti i giorni al lavoro dalle quattro del mattino. Per noi non esistono Natale, Capodanno o ferie». Giovanni Atzeni, 36 anni, per tutti “Tittia”, non se ne cruccia, tutt’altro: «Ho scelto questa vita e quest’anno per me è stato bellissimo». Due Palii, due vittorie, gli ultimi quattro consecutivi, non succedeva dal 1855. «È stato anche il mio terzo “cappotto” dopo quelli del 2013 e del 2019 – spiega al telefono da Arbia – condito da un tempo record di 1’12”66».

Com’è nata questa passione?

«A me e ai miei fratelli ce l’ha trasmessa babbo. Era emigrato in Germania, dopo il lavoro seguiva due cavalli. Quando siamo tornati in Sardegna, nel nostro paese, Nurri, abbiamo proseguito. Io ho corso tantissimo nell’Isola prima di venire a Siena».

Perché questa scelta?