Il palazzetto riapre allo sport 

Chiude l’hub vaccinale di viale Repubblica e finalmente il palazzetto spalanca i cancelli allo sport, meglio al basket. Si parte alla grande, arriva il meglio che la pallacanestro sarda possa offrire: i Giganti della Dinamo. Dal 21 agosto al 4 settembre il palazzetto sarà affidato in toto alla società biancoblu che nel 2019 aveva inaugurato la struttura con un torneo che aveva fatto registrare oltre 5 mila presenze. Ma in programma ci sono anche altre iniziative e questa sembra veramente la volta buona per far decollare un impianto che, costato oltre 6 milioni di euro, finora non è mai stato utilizzato.

L’accordo

«Il nuovissimo palazzetto sarà a completa disposizione della squadra grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Oristano Basket e numerose associazioni locali. Al servizio degli uomini di coach Bucchi ci sarà un pacchetto completo e funzionale con palestra pesi, pista di atletica, piscina e campi in sintetico per consentire tutto il lavoro di preparazione» spiega l’ufficio comunicazioni della società sassarese. Ma non solo. «Oristano sarà anche la sede del primo torneo di precampionato con importanti nomi del basket europeo: presto sarà divulgato un programma completo con date e appuntamenti». Per la Oristano Basket asd, la soddisfazione è grande. «Tutto ciò è stato possibile grazie agli sforzi congiunti con i dirigenti della Dinamo Banco di Sardegna e grazie all’interessamento del sindaco uscente Andrea Lutzu e dell’assessore Maria Bonaria Zedda – spiega il presidente della società oristanese Erasmo Deligia - Ma non ci fermeremo all’appuntamento con la Dinamo, vogliamo andare avanti e assicurare a Oristano una presenza costante nel basket». Tradotto: assicurarsi la gestione del palazzetto.

Il futuro

La Oristano Basket ha presentato al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessore Antonio Franceschi la richiesta ufficiale di gestione della struttura ai patti e alle condizioni che saranno concordate. La domanda porta anche la firma del presidente sardo del Coni Bruno Perra e del presidente regionale della Fip Tore Serra. «Sia il Coni che la Fip vorrebbero disporre al palazzetto i propri uffici data anche la centralità di Oristano. Mi auguro in una risposta positiva della nuova amministrazione» spiega Erasmo Deligia. Il Comune in questi tre anni ci aveva provato ma tutti i tentativi per affidare la gestione a un privato sono andati a vuoto. «Noi ci siamo» chiude il presidente dell’Oristano Basket. L’assessore Antonio Franceschi, ne prende atto ma chiede il tempo necessario per capire come stanno le cose. «Sono arrivato da tre giorni, domani incontrerò il dirigente per verificare la situazione dei tre problemi aperti: piscina, palazzetto di Sa Rodia e campo Tharros – fa sapere – Qualcosa conosco ma non quanto necessario per assumere decisioni. La struttura di Sa Rodia è importante e qualificante per lo sport della città, è evidente la volontà dell’amministrazione di fare anche l’impossibile per farla funzionare in pieno».