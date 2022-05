Il paese volta pagina: una corsa a tre per guidare il Municipio 

Ma quali sono i bisogni dei cittadini di San Sperate in questo momento storico? Dopo due anni di pandemia e di conseguente stop forzato per moltissime attività (anche se a singhiozzo) i temi caldi sono turismo, cultura, ma anche sport e agricoltura. Tra gli impianti sportivi più attesi c’è il nuovo bocciodromo che andrà a sostituire quello di via Cagliari, considerato fuori norma da anni. Il progetto, in questo caso, risalirebbe addirittura a più di 10 anni fa, ma alcuni errori ne avrebbero rallentato l’attivazione che ancora si attende. E mentre la polemica sulle condizioni degli impianti sportivi storici infiamma il dibattito politico, ad alzare la voce sono anche gli operatori dello spettacolo e del turismo che dopo un biennio di privazioni e ostacoli vorrebbero un rilancio del paese museo degno del suo nome. Un discorso che non si ferma alla stagione estiva, con un brusco rallentamento delle attività culturali durante l’inverno.

Il paese museo si prepara dunque a cambiare pagina dopo i dieci anni firmati Collu. E se cinque anni fa i sansperatini erano stati chiamati a scegliere tra due volti noti della politica locale, Amalia Schirru ed Enrico Collu, entrambi già sindaci, quest’anno i tre candidati non hanno mai corso per la carica di primo cittadino. Sono Fabrizio Madeddu, della lista “Civica San Sperate”, Andrea Feduzi, della lista “San Sperate tradizione e futuro” e Pier Paolo Casti de “L’alternativa per San Sperate”. Tutte e tre liste civiche, senza schieramenti politici netti. Il punto che accomuna tutte e tre le liste civiche? Il rinnovamento. Tanti i volti nuovi e tanti giovani. Su quarantotto candidati totali, otto sono sotto i trent’anni.

Cultura, turismo, ma anche agricoltura e rinnovamento. Mancano due settimane alle elezioni amministrative di San Sperate, quelle che decideranno chi sarà il prossimo primo cittadino (con il rispettivo gruppo) che guiderà il paese per i prossimi cinque anni. Quattordici giorni all’insegna del dibattito e del confronto sui temi più caldi che permetteranno ai cittadini, specie agli indecisi, di arrivare preparati in cabina elettorale.

Gli sfidanti

I temi

Agricoltura

Con l’avvicinarsi dell’estate si torna anche a parlare di pesche e, di conseguenza, dell’intero settore agricolo che a San Sperate vanta decine (se non centinaia) di lavoratori. Si parla di lento “abbandono delle campagne” e si chiedono interventi per incentivare le colture sansperatine. Senza dimenticare le avversità meteorologiche che hanno colpito moltissimi coltivatori: dalla siccità alle piogge esagerate a novembre. Poi le gelate e il caldo fuori stagione. Già a marzo si parlava di possibili perdite che si avvicinavano al 50 per cento in alcuni casi.

I pareri

I gruppi e i candidati intanto continuano ad incontrare i membri della continuità, ascoltando e cercando di dare risposte sul futuro di S an Sperate. «Per un ruolo come quello del sindaco serve esperienza», ha spiegato Fabrizio Madeddu, già assessore, «occorre conoscere il funzionamento degli enti locali. Questo non esclude che si faccia posto anche alle nuove leve». Interviene anche Andrea Feduzi, «San Sperate è un Comune straordinario e merita più di un amministrazione ordinaria. San Sperate ha subito un involuzione, deve tornare a rispettare la sua fama» . «Nessuno mette in dubbio il lavoro svolto dalle p recedenti amministrazioni, sia maggioranza che minoranza, e li ringraziamo per questo impegno» , ha dichiarato Pier Paolo Casti, «Ma è giunto il momento di guardare al futuro, senza schieramenti o fazioni. Per questo un gruppo come il nostro è una valida alternativa per San Sperate».

