Il paese si mobilita per salvare la chiesa 

Un comitato per il decoro della chiesetta campestre di Santa Maria: è nato a Villamar, dove un gruppo di volontari si è attivato per restituire alla chiesa e agli spazi che la circondano un aspetto gradevole e curato.

Una dedizione che si rinnova, in questo caso. Non è la prima volta, infatti, che la comunità si impegna per recuperare l’edificio sacro. Negli anni Sessanta era in rovina ed è stata utilizzata a lungo come ricovero per il bestiame. Una situazione a cui, negli anni Ottanta, pose rimedio la comunità: si formò un primo comitato, guidato dall’allora presidente Giovanni Martis, che con la partecipazione di tutto il paese riuscì a ricostruire la chiesetta. Fu riconsacrata l’8 settembre 1983. Di quella iniziativa ha un nitido ricordo Efisio Plantas, vicepresidente dell’attuale comitato di Santa Maria: «Avevano partecipato tutti. Chi non poteva contribuire economicamente metteva a disposizione materiale o manodopera. È stata un’esperienza bellissima, che aveva unito tutto il paese».

Il gruppo

Memori di quella grande impresa, i componenti del comitato che si è formato di recente desiderano per la chiesetta il meglio: «Innanzitutto ci teniamo a tenere viva la memoria di chi in passato ha reso possibile la ricostruzione», aggiunge Efisio Plantas. «Negli anni la chiesa è stata trascurata, ci siamo resi conto che era necessario intervenire per riportarla al vecchio splendore». Si è così costituito un gruppo formato da Salvatore Porcu, Efisio Murru, lo stesso Plantas, Paolo Addari, Pieraldo Pusceddu, Enrico Scano (cassiere del nuovo comitato), Albano Addari (presidente) e altri. In tutto una ventina di persone. «Abbiamo condiviso il nostro desiderio di formare il comitato con don Ennio, il parroco, e ci siamo subito impegnati per i lavori più urgenti come tagliare l’erba, riallacciare la corrente elettrica, fare alcune riparazioni».

Un impegno non da poco: «Per farlo togliamo tempo ad altro, però siamo contenti perché ci crediamo. Ci rispettiamo, siamo tutti sullo stesso piano a prescindere dai ruoli, e ognuno collabora in base alle proprie possibilità e capacità».