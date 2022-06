Il paese saluta le ultime Ancelle 

Sono arrivate in paese subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e hanno contribuito a far crescere intere generazioni di sarrochesi: dopo quasi 80 anni le ultime due suore dell’ordine delle Ancelle della Sacra famiglia lasciano la loro casa di via Roma e si trasferiscono a Frutti d’Oro.

I ricordi

Dopo la chiusura cinque anni fa dell’asilo, avevano comunque continuato a dare supporto alla parrocchia, dando spesso conforto a chi bussava alla loro porta: i costi di gestione della struttura hanno però costretto l’ordine a trasferire le ultime due suore. Il mese scorso, dopo la morte della madre superiora, suor Maria Virginia, le religiose appartenenti all’ordine delle Ancelle della Sacra famiglia erano rimaste in due. Suor Tarcisia Paschina, originaria di Villamar, ha 90 anni, gli ultimi venti li ha trascorsi a Sarroch: «Sono arrivata qui direttamente da Roma, ma passare dalla capitale a un paese non è stata dura perché qui mi sono sentita a casa sin dal primo momento. Ho avuto modo di conoscere da vicino questa comunità, e di contribuire alla crescita di tanti bambini: è stato bello stare a Sarroch, la gente ci ha sempre dimostrato tanto affetto». Suor Daniela Uras, 88 anni, nativa di Capoterra, ha girato parecchio, ed è arrivata a Sarroch soltanto dieci mesi fa: «Negli anni Ottanta sono stata a Pula e a Villa San Pietro, sono arrivata qui di recente ma mi sono trovata subito bene. Non dovendoci occupare più dei bambini, le nostre giornate sono state caratterizzate dai momenti di preghiera e dal conforto spirituale ai bisognosi». Suor Sara Chillotti, superiora generale dell’ordine delle Ancelle della Sacra famiglia, è felice dell’affetto ricevuto dal paese: «Ci piace pensare di aver contributo alla formazione umana e spirituale di intere generazioni. In tutti questi anni le suore a Sarroch sono state un punto di riferimento: l’affetto della gente dimostra quanto siano state importanti». Il parroco, don Stefano Macis, è dispiaciuto per la loro partenza: «Dopo la chiusura dell’asilo le suore hanno continuato a dare supporto morale e spirituale alla comunità, facevano parte del paese: sentiremo la loro mancanza».

Il ringraziamento

Prima di lasciare Sarroch per andare a vivere con le consorelle di Frutti d’Oro, le due suore hanno ricevuto la visita dell’amministrazione comunale, che ha voluto ringraziarle per quanto hanno fatto in tutti questi anni per il paese. «Da quell’asilo sono passate intere generazioni di sarrochesi – dice il sindaco Angelo Dessì – le suore hanno contribuito a far crescere la nostra comunità, offrendo un valido supporto alle famiglie nell’educazione dei bambini. Le suore sono state parte integrante della società: la collettività deve loro tanto, per questo non smetteremo mai di ringraziarle per il duro lavoro che hanno portato avanti in quasi ottant’anni».