Il paese “riabbraccia” le terme 

Parte la navetta per il collegamento tra le terme di Santa Mariaquas e il centro di Sardara. Un servizio gratuito per gli utenti che il Comune intende pagare con i fondi della tassa di soggiorno, almeno per tre mesi, il primo passo per verificare il gradimento dell’iniziativa, attesa almeno da 20 anni. «Un’opportunità - spiega il sindaco, Giorgio Zucca - sia per i 40 mila turisti che ogni anno arrivano alle terme e che potranno finalmente scoprire e apprezzare i beni culturali e storici del paese, ma anche i negozi, i bar, i ristoranti e i servizi, un’enorme ricchezza che merita la massima attenzione».

Il progetto

Il nuovo servizio di trasporto pubblico che prenderà il via alle fine del mese, appena completato l’iter per la gestione, rientra fra gli impegni di valorizzazione del territorio. «L’attesa - aggiunge Zucca - soddisfa le richieste della rete commerciale e ricettiva del paese che ha sempre guardato con interesse le numerose presenze degli ospiti delle terme, purtroppo isolati e distanti dal paese. Stesso discorso per le strutture turistiche che operano come se Sardara fosse un centro a sé che nulla ha a che fare con le sue terme». Il pulmino, nelle intenzioni degli amministratori, vuole iniziare un percorso di collaborazione, partendo dalla presenza degli abitanti alle iniziative ricreative e culturali che gli stabilimenti termali organizzano tutto l’anno. «A scanso di equivoci - conclude Zucca- la navetta è a servizio dei cittadini per raggiungere le terme e dei turisti per arrivare a Sardara. Il modo più veloce per eliminare la mancanza di collegamenti tra il centro abitato e l’area termale, un freno allo sviluppo locale».

Il tragitto

Il mezzo viaggerà nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, quattro corse andata e ritorno tra Santa Mariaqus e centro abitato e viceversa. La fermata in paese è prevista in via Oristano, di fronte alla stazione Agip, mentre alle terme di fronte al santuario diocesano. Tre le partenze programmate da Sardara: alle 9, alle 12.30, alle 19.15. Una in più dalle terme: alle 9.45. alle 12.45, alle 16.30, alle 19.30. Superati i tre mesi di prova, seguirà una valutazione per stabilire come portate avanti l’attività nel corso dell’anno.