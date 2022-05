Il paese promuove il commissario 

«Confido nella collaborazione di tutti»: era stato il saluto del commissario straordinario Francesco Cicero, classe 1944, il 15 marzo, quando è arrivato ad Arbus per traghettare il Comune alle elezioni di giugno, dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale. Due mesi dopo il bilancio dell’attività svolta è più che positivo: la collaborazione a 360 gradi soprattutto da parte dei dipendenti e la voce unanime dei cittadini: «La sua presenza è maestra di trasparenza, coinvolgimento e come mettere in campo azioni per la soluzione di vecchie e nuove problematiche del Comune».

L’attività

Non solo ordinaria amministrazione ma chiusura di progetti sospesi. Fra l’elenco dei più significativi c’è la Conservatoria delle Coste con sede a Ingurtosu, il cantiere forestale nella pineta fra Portu Maga e Piscinas, il piano delle zone umide a Sant’Antonio di Santadi, la sicurezza della diga Donegani. E poi le imposte comunali, dalla nomina di un funzionario al Piano finanziario della Tari, alla conferma di tutte le aliquote 2021, alla lotta all’evasione che, fra grandi e piccoli furbetti delle tasse, raggiunge quasi 4 milioni di euro. «Con i soldi recuperati - dice il commissario - l’impegno è alleggerire l’Imu alle imprese e operatori commerciali in genere». E l’ex consigliera di minoranza, Emanuele Paschino che si è sempre battuta per far pagare tutti, commenta: «Chiunque amministrerà dovrebbe seguire l’esempio del commissario. A parte l’insegnamento per velocizzare le pratiche, mi ha colpito la chiarezza e trasparenza del sito: tempestivi gli atti pubblicati, corredate dagli allegati e che investono tutti i settori, come quello delle imposte».

La Costa Verde

Particolare l’attenzione al litorale «ricchezza del territorio». Salvato il servizio di salvamento a mare che partirà i primi di giugno, stop alla gara delle strisce blu sulla sabbia di Piscinas e di Pistis, non più gestiti dall’ente, ma pronto il bando per affidarli all’esterno, con le tariffe 2021 confermate. «Sono andato a Piscinas - racconta - per conoscere la zona e rendermi conto di come progettare il servizio. È un posto incantevole. Mi dispiace che sia fuori dalle spiagge bandiera blu, pur avendone i requisiti». Il giorno della visita non è sfuggita la pericolosità del tratto di strada Naracauli-Piscinas e neppure il guado per Portu Maga. Rientrato in Comune ha dato l’incarico per la messa in sicurezza dell’uno e dell’altro. Intervento che testimonia l’importanza di visitare i luoghi dove intervenire. Come la volta dell’abbeveratoio abbandonato all’ingresso del paese: sarà sistemato come merita un simbolo del passato.