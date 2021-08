Il paese piange Fabrizio Lai 

Domenica 10 maggio 1998, spareggio promozione Tertenia-Castor. Sul neutro di Cardedu finisce 1-0 per il Tertenia, segna Fabrizio Lai al nono minuto del secondo tempo. È il gol decisivo che segna il ritorno dei biancorossi in Prima categoria dopo sei anni di purgatorio in Seconda. Quello resta il momento più esaltante della carriera da calciatore dilettante di Fabrizio Lai, classe 1970, esterno basso di difesa. Dinamismo e tecnica erano le qualità migliori di quel ragazzo che successivamente si è affermato come geometra e imprenditore turistico. Cuore romanista, con quella rete Fabrizio Lai ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio locale. Oggi alle 11.30 la comunità di Tertenia, sconvolta e attonita, accompagnerà nell’ultimo viaggio il 50enne morto tragicamente venerdì sera.

Il malore

Venerdì pomeriggio Fabrizio Lai ha deciso di sistemare le boe di segnalazione davanti al porticciolo di Tesonis. Voleva curare nei dettagli il corridoio di lancio delle imbarcazioni che noleggiava insieme a un socio nella marina di Sarrala. Prevedeva un incremento di clienti per le settimane clou dell’estate e non voleva farsi trovare impreparato nella sua attività professionale che si sviluppa accanto a un campeggio. Ha indossato il gav e si è caricato le bombole sulle spalle per immergersi al largo. Ha raggiunto il tratto di mare in cui doveva operare insieme a un collaboratore, a bordo di un gommone. Dopo aver completato l’intervento è risalito sul natante e in quel momento ha accusato un malore.

Arresto cardiaco

Quando il gommone ha raggiunto il porticciolo Fabrizio Lai è svenuto. Colleghi e amici hanno chiesto l’intervento del 118. È arrivato anche un elicottero dell’Areus partito da Olbia. I medici confidavano di riuscire a rianimarlo e poi trasferirlo nella camera iperbarica dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Ma ogni tentativo di strapparlo alla morte è stato vano. Intorno alle 20.30 il medico ha constatato il decesso di Fabrizio Lai per arresto cardiocircolatorio. Il magistrato di turno, informato dai carabinieri della compagnia di Jerzu intervenuti a Tesonis e accertate le cause naturali della morte, ha disposto in tarda serata la restituzione della salma ai familiari.

