«Il paese merita serietà e onestà» 

«Il problema è la portata delle nostre conduttore, oramai insufficiente davanti a situazioni climatiche sempre più tropicali, e con una scarsa manutenzione. Nel nostro programma abbiamo inserito come opera più importante un intervento per adeguare il sistema di raccolta e scarico delle acque piovane esteso a tutto il centro abitato: questo restituirebbe serenità e tranquillità ai cittadini, risolvendo definitivamente il problema».

Fra una settimana si vota per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione diretta del sindaco di Serramanna. Carlo Pahler è uno dei candidati alla fascia tricolore. Ecco il suo pensiero su alcuni dei grandi problemi del paese.

I lavori del raddoppio ferroviario sono finiti da anni, ma il tunnel carraio è ancora chiuso. Di chi è la colpa?

«Più che cercare il colpevole, che sarebbe semplice trovare, è necessario attuare una politica di apertura delle tante opere incompiute. Nel nostro programma ne parliamo. Le strutture oramai sono realizzate: meglio viverle ora che sono nuove che dovercene prendere cura quando saranno vecchie, con costi ulteriori».

Basta un po’ di pioggia e il paese si allaga. Qual è il problema e come si risolve?

A Serramanna ci sono molti disoccupati: il sindaco può incidere sull'occupazione?

«Questo deve essere un punto chiave in un progetto di visione futura. È necessario dare maggiore dignità a chi ha perso il lavoro permettendogli di collaborare con la comunità. È compito di un amministratore sviluppare i Puc (Progetti utili alla collettività) attraverso patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, rivolti anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Si possono sviluppare tantissimi progetti in ambito culturale, ambientale, artistico, sociale, formativo e di tutela dei beni comuni».

Ha una ricetta per provare a dare una casa a tutti?

«L’edilizia residenziale pubblica non è più sufficiente per la domanda. Nel nostro programma abbiamo pensato a diverse soluzioni: l’istituzione di un censimento delle case abbandonate, in disuso e sfitte, con successivi interventi di recupero in sinergia tra il comune e l’Area, può essere un passo importante».

Fra una settimana si vota: cosa farà per spostare voti verso il suo nome?

«Sicuramente non pranzi o cene elettorali, né promesse di posti di lavoro, opere irrealizzabili o progetti sanabili: continueremo a lavorare porta a porta. Credo che i cittadini siano stanchi di questa vecchia politica. La mia aspirazione è dare finalmente al paese un'amministrazione seria e onesta. Sarà comunque importante essere presenti affinché chi ha governato per 10 anni insieme, e che oggi è diviso nelle due liste, non si ritrovi in futuro a fare alleanze per nascondere e risolvere i malaffari a discapito del portafoglio dei cittadini».

Faccia una domanda a Gigi Piano.

«Se non avesse fatto politica cosa avrebbe fatto nella vita?»

E Una a Gabriele Littera.

«Oltre a Sardex, in che altro modo ha dato un contributo nel tessuto sociale e associativo della nostra comunità?»

