Il paese cresce, al lavoro per il nuovo asilo 

La crescita del paese con tanti bambini è il motivo principale dietro l’investimento per il nuovo asilo: «Siamo entusiasti di continuare a realizzare le opere attese da tutta la comunità e in grado di stare al passo con una popolazione fatta di tanti giovani che scelgono il nostro paese per far crescere la loro nuova famiglia», dice il sindaco Giacomo Porcu. «Dalla scuola, allo sport, alla cultura, ogni nuovo progetto mette al centro i bimbi, i ragazzi e le esigenze delle famiglie. Uta è un paese in controtendenza, essendo cresciuta molto in questi anni e, grazie a questi importanti investimenti, eviteremo che si riduca a paese dormitorio. Vogliamo un centro vivo e dinamico in cui ogni cittadino possa socializzare e avere una vasta gamma di opportunità a portata di mano».

Un nuovo asilo nido, seconda casa di almeno una ventina di bambini dai tre ai 36 mesi. Sono iniziati a Uta i lavori per la realizzazione di una scuola in via Mascagni. Lavori da 600mila euro attesi da tempo, visto che negli ultimi anni il paese è cresciuto di più di mille abitanti con l’arrivo di nuove famiglie. E, soprattutto, nel 2017 aveva registrato il più alto tasso di natalità tra i Comuni sardi sopra i cinquemila residenti: 101 neonati. Gli spazi disponibili nelle scuole storiche iniziano così a essere troppo stretti.

Un nuovo asilo nido, seconda casa di almeno una ventina di bambini dai tre ai 36 mesi. Sono iniziati a Uta i lavori per la realizzazione di una scuola in via Mascagni. Lavori da 600mila euro attesi da tempo, visto che negli ultimi anni il paese è cresciuto di più di mille abitanti con l’arrivo di nuove famiglie. E, soprattutto, nel 2017 aveva registrato il più alto tasso di natalità tra i Comuni sardi sopra i cinquemila residenti: 101 neonati. Gli spazi disponibili nelle scuole storiche iniziano così a essere troppo stretti.

Lavori in corso

Negli ultimi mesi la ditta ha completato la realizzazione delle fondamenta dell’asilo. Gli spazi dedicati ai bambini saranno suddivisi per fasce d’età e tre sezioni. «Tra gli obiettivi di fondo – spiegano dal Comune – la progettazione garantisce un edificio sicuro, sostenibile sia a livello ambientale che economico, accogliente e adeguato alle innovative concezioni di didattica. Il fabbricato sarà di forme semplici e simmetriche su una superficie di impronta di 429 metri quadri su un unico piano».

I nuovi nati

La crescita del paese con tanti bambini è il motivo principale dietro l’investimento per il nuovo asilo: «Siamo entusiasti di continuare a realizzare le opere attese da tutta la comunità e in grado di stare al passo con una popolazione fatta di tanti giovani che scelgono il nostro paese per far crescere la loro nuova famiglia», dice il sindaco Giacomo Porcu. «Dalla scuola, allo sport, alla cultura, ogni nuovo progetto mette al centro i bimbi, i ragazzi e le esigenze delle famiglie. Uta è un paese in controtendenza, essendo cresciuta molto in questi anni e, grazie a questi importanti investimenti, eviteremo che si riduca a paese dormitorio. Vogliamo un centro vivo e dinamico in cui ogni cittadino possa socializzare e avere una vasta gamma di opportunità a portata di mano».

L’altro progetto

Nel frattempo il Comune ha appaltato i lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico: elementari e medie immerse in quattro ettari di verde nei terreni dell’ex Agris di via Stazione. La ditta che a breve aprirà il cantiere avrà a disposizione 11 milioni di euro del progetto regionale Iscol@ Asse I. «Insieme al nido d’infanzia, il polo offrirà ai bambini spazi innovativi e accoglienti per la loro crescita», sottolinea l’assessora Michela Mua. «L’attenzione della nostra amministrazione per i più giovani comincia a dare i suoi frutti. Confidiamo in ulteriori finanziamenti per la creazione di un vero e proprio centro per l’infanzia e di assistenza alle famiglie all’interno dell’area che include anche la ludoteca di Santa Porada. Uta accoglie tante giovani famiglie che meritano adeguati servizi per i loro bimbi».

© Riproduzione riservata