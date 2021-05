Il paese boccia il fotovoltaico: «Rovina i campi» 

Ancora tiene banco il dibattito sull’impianto fotovoltaico che dovrebbe sorgere in un terreno privato di Pilingrinus e già si affaccia la possibilità di un secondo impianto che potrebbe essere costruito nel territorio comunale.

Dopo la proposta di Ecosardinia, che vorrebbe realizzare un grande impianto di pannelli fotovoltaici rotanti da 9 megawatt in 10 ettari di terreno privato nell’area Pilingrinus, e attualmente è in attesa di Via (Valutazione di impatto ambientale) da parte della Regione, un’altra società ha intenzione di realizzare un secondo impianto. La nuova azienda ha contattato l’ufficio tecnico comunale per verificare la fattibilità di un ulteriore insediamento fotovoltaico della dimensione di 12 ettari e mezzo.

Il sindaco

Ma il giudizio del sindaco è critico e perplesso. L’iniziativa interessa la zona urbanistica E2, destinata ad uso agricolo, in parte irrigua e in parte irrigabile con facilità: «Questo intervento è in notevole contrasto con lo sviluppo programmato dal Piano Urbanistico Comunale, in fase di completamento» sbotta Sergio Vacca.

«Si tratta di un intervento che sottrae terre alle attività agricole e frammentano il territorio in maniera tale da rendere quasi residuale la possibilità di migliorare o sviluppare qualsiasi forma di economia agricola in quest’area dell’Isola».

La Lipu

Gabriele Pinna della Lipu di Oristano riafferma il diniego: «Il principale fattore di perdita di biodiversità animale e vegetale sono la distruzione, la degradazione e la frammentazione degli habitat, causati da profondi cambiamenti del territorio prodotti dall’uomo per costruire parcheggi, abitazioni e nel caso di Milis, impianti fotovoltaici. Siamo a favore delle fonti rinnovabili ma queste devono essere ospitate nelle aree industriali o in aree già compromesse. La gallina prataiola ha un cattivo stato di conservazione a causa di una contrazione di areale e popolazione e del degrado e riduzione del suo habitat ottimale. Occorre quindi favorire il mantenimento di ampie estensioni di terreno».

Il Consiglio

Il Consiglio comunale ha detto no a Pilingrinus ed è contrario anche a questa nuova proposta perché «destabilizza gli assetti e gli equilibri dell’economia locale, da secoli basata sulla produzione e vendita dei prodotti dell’agricoltura. È in atto una depredazione delle aree aggredibili senza che gli Enti locali possano esercitare alcun controllo sugli effetti degli impianti sugli assetti territoriali locali e, soprattutto, senza alcun controllo sugli effetti di questa colonizzazione».

Il Comune nonostante la sua opposizione ha però le mani legate: «Tutto ciò sta avvenendo casualmente, senza alcun potere di controllo dell’Ente sul destino del proprio territorio, e soprattutto, senza che la gran parte della comunità lo voglia davvero», prosegue Vacca.

Nessuna contrarietà alle energie rinnovabili però «occorre una co-pianificazione con gli Enti Locali – prosegue Vacca – normalmente trascurati e lasciati senza difese, per individuare aree adatte ad ospitare tali impianti, come ad esempio aree industriali, in funzione o dismesse, ovvero aree inquinate in fase di bonifica. Non si possono togliere spazi all’agricoltura di qualità».

