«Il padre di Palumbo si finse medico» 

Non fu il professor Karussis Dimitrios, dirigente dell’unità sperimentale di Hadassah a Gerusalemme ad inviare al neurologo di Cagliari, Vincenzo Mascia, che aveva in cura Paolo Palumbo, il 26enne di Oristano malato di Sla, la email che annunciava l’ammissione del disabile ad un progetto di cura sperimentale dal costo milionario in Israele. Ad architettare tutto, secondo la Procura di Nuoro, sarebbe stato il padre del malato, Marco Palumbo, 48 anni, che sfruttando la malattia del figlio avrebbe aperto una raccolta fondi ingannevole. Per questo l’uomo è stato chiamato col giudizio immediato davanti al Tribunale di Nuoro a rispondere di truffa e sostituzione di persona. Ieri era attesa l’apertura del dibattimento, ma l’udienza è stata rinviata a gennaio, quando il pm, Andrea Ghironi, potrebbe citare in aula anche Selvaggia Lucarelli.

I sospetti

Le indagini erano partite proprio dalla denuncia del neurologo Mascia e sono state condotte dalla Polizia postale di Oristano, ma il fascicolo si è poi spostato a Nuoro poiché il conto corrente usato per le donazioni era stato aperto nel capoluogo barbaricino. Per l’accusa fu Marco Palumbo, tramite una email fasulla, a contattare il medico del figlio fingendo di essere il professor Dimitrios e riferendogli che il suo paziente era stato ammesso alla terapia sperimentale Brainstorm. Una cura costosissima, per cui ci sarebbe voluto un milione di dollari.

Pubblicità e inganno

Tra il 2019 e il 2020, la storia umana di Paolo aveva fatto il giro del mondo, sia per la sua presenza al festival di Sanremo che per l’incontro con Papa Francesco e il presidente Mattarella, ma anche per le tante iniziative che aveva messo in piedi, tra cui il faccia a faccia all’Expo con Barack Obama. Una notorietà sfruttata per raccogliere fondi, a partire dal 24 aprile 2019 quando Marco aprì il conto corrente e avviò la raccolta fondi. In centinaia vollero dare una speranza per una cura che non esisteva e il conto corrente si gonfiò in pochi giorni fino a raccogliere 150 mila euro. Tra chi versò somme di denaro anche il Cagliari Calcio. Centinaia di persone avevano partecipato alla raccolta fondi, ma solo in tre poi hanno presentato querela e oggi la truffa contestata è di soli 1.400 euro. Tra le accuse mosse a Marco Palumbo anche la sostituzione di persona per essersi spacciato, tramite la email inviata a Mascia, per il professor Dimitrios.