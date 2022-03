Il nuraghe chiude ai turisti 

Cancelli chiusi ed escursioni sospese a S’Ortali ‘e su Monti. Da oggi sul complesso archeologico di Tortolì cala il sipario e la riapertura è tutta da programmare. Il servizio era gestito dalla società Muvis, che a maggio dello scorso anno si era aggiudicata la gestione dopo il fallimento della Irei di Villagrande che controllava anche i siti di Villagrande e Ilbono nell’ambito di un progetto integrato promosso dalla Regione. La sospensione delle visite al complesso che guarda sul mare di Orrì, che avviene proprio mentre sul territorio gli operatori turistici pianificano la stagione ormai alle porte, sarebbe dovuta a questioni tecnico-finanziarie del Comune, dove è attesa l’approvazione del bilancio.

La vicenda

Alla scadenza del primo accordo contrattuale il Comune aveva disposto una proroga di due mesi. Da sessanta giorni la stessa convenzione temporanea è stata ridotta a trenta. Al netto delle procedure, da oggi c’è una certezza: vietato accedere al tempio culturale insieme alle guide specializzate. Dal Comune liquidano la vicenda della chiusura in una nota stringata: «Chiude per scadenza contratto e proroghe, ma gli uffici stanno lavorando per rinnovare il bando». Bando che la scorsa primavera era stato aggiudicato per 49 mila euro alla Muvis, che era stata l’unica impresa ad aver ricevuto l’invito dal Comune, committente dell’appalto. Il progetto culturale prevedeva di offrire una serie di servizi necessari per ospitare il visitatore nell’area archeologica. In tutti questi mesi il destinatario dell’affidamento ha garantito custodia e guardiania, la manutenzione, con costante pulizia mediante la cura del verde, accoglienza e visite guidate.

La polemica

Critica l’operato della maggioranza il consigliere di opposizione, Marcello Ladu, 43 anni: «L’ennesimo fallimento. Perdiamo un altro servizio fondamentale per il rilancio del turismo culturale. Dopo la perdita di servizi fondamentali come la gestione dei parcheggi a pagamento, la migrazione di eventi internazionali in altre sedi, l’inutilizzo parziale del corso Umberto, i disservizi del Suape e la totale mancanza di programmazione e di opere degne di nota arriva un’altra chiusura provocata dall’incuria dell’amministrazione che genera altri disoccupati e impoverisce la nostra offerta turistica. Come in altre circostanze non siamo stati messi in condizione di poter dare il nostro contributo».