Il nuraghe a Monte Urpinu, serve uno scavo 

Troppo poco per dire sì, il sopralluogo di ieri mattina sulla vetta di Monte Urpinu. Ma troppo poco anche per dire no, all’ipotesi che lassù sia sepolto un nuraghe, com’è convinto l’ex docente di Preistoria e Protostoria dell’Università cittadina, Giovanni Ugas. Al di là di tifoserie favorevoli o contrarie che urlano ovunque, particolarmente sui social network, la “visita” degli esperti ieri mattina a Monte Urpinu sembra aver convinto la Soprintendenza archeologica di Cagliari e Oristano a ritenere che, pur non essendoci per ora alcuna evidenza che sul versante sotto la statua di San Francesco sia mai esistito un nuraghe, indagare meglio sarebbe tutt’altro che sbagliato. A far sorgere il sospetto a Ugas e ad altri archeologi è un muro perimetrale che parrebbe assai più antico del fortino successivo cui appartiene.

Sito “bombardato”

Là in viale Europa per lungo tempo c’era una cava, dove si utilizzava dinamite che potrebbe aver eliminato parte del nuraghe, è l’idea del team di Ugas. Sono convinti dell’ipotesi perché «è il punto più panoramico di Monte Urpinu, con visibilità su tutti i lati, proprio come piaceva ai nuragici.

Ulteriori accertamenti

Le parole di Giovanna Pietra, della Soprintendenza, sono pesate, misurate, ma per niente simili a un epitaffio: «Allo stato attuale, riteniamo che non ci siano elementi sufficienti per datare quel muro all’età nuragica. Premesso questo, ben vengano ulteriori accertamenti: il professor Ugas e i suoi collaboratori possono richiedere la concessione di scavo al ministero». Cui, se ne deduce, la Soprintendenza non avrebbe intenzione di opporsi, considerato che dall’ente passerebbe quella richiesta al Mibact.