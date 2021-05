Il nuovo volto del lungomare 

Tutto pronto per la rinascita del lungomare Poetto quartese: piste ciclabili, spazi per i runner, aree verdi, un mega parco lineare in continuità con il percorso vista mare di Cagliari e il recupero dell’ex pineta. Un restyling messo nero su bianco nel progetto preliminare approvato dalla Giunta comunale e presentato ieri in Comune. «Cercheremo di restituire alla spiaggia del Poetto il suo ruolo di polmone ambientale della città, nell’ottica di una nuova vocazione turistica del territorio», ha annunciato il sindaco Graziano Milia.

Il piano

Al centro del progetto di riqualificazione la fascia litoranea, quella che sta tra l’area demaniale della spiaggia e le saline. Per ora ci sono le risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana, 3 milioni di euro in tutto, ma l’obiettivo dell’amministrazione di via Eligio Porcu è riuscire a reperire ulteriori fondi per ampliare il piano di restyling. Fra gli interventi previsti c’è la realizzazione di un parcheggio alberato, servito da una nuova strada, una pista ciclabile e un percorso dedicato ai runner, in perfetta continuità con le opere realizzate nei tre chilometri di lungomare cagliaritano. Ci saranno anche i deck, i passaggi per raggiungere la spiaggia, che fungeranno da protezione dell’arenile. E una fascia verde attrezzata fra la maxi passeggiata e la pista dedicata alle bici. Non solo: nel progetto sono previste connessioni con la mobilità pubblica: saranno installate nuove pensiline dei bus e realizzati dei punti di osservazione naturalistica verso il vicino parco di Molentargius.

Il verde

Tra le priorità c’è anche il ripristino dell’ex pineta, alla quale i quartesi sono da sempre affezionati. «Cercheremo di spostare il più possibile i parcheggi verso la strada», ha assicurato il sindaco durante la presentazione del progetto in Municipio. Mentre si lavora a una gestione unica di tutto il lungomare Poetto. «La spiaggia è lunga complessivamente 7 chilometri, con una prima parte nel territorio di Cagliari e ben 4 chilometri a Quartu», ha sottolineato Milia. «È impensabile che questa lunga fascia costiera non abbia una gestione coordinata e condivisa. Dunque», ha aggiunto, «insieme al Comune di Cagliari stiamo pensando di creare un consorzio, una cabina di regia in grado di organizzare servizi e funzioni del litorale».

Dopo il via libera al progetto preliminare, ora i progettisti dovranno lavorare per definire il piano esecutivo in vista del via ai lavori. Il cantiere - diviso in tre lotti - dovrebbe partire tra la fine dell’anno e l’inizio del 2022. «Il primo intervento riguarderà la parte vicina a Margine Rosso», ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Uno degli obiettivi che ci siamo posti è quello di abbattere la velocità nella strada a quattro corsie, in modo da migliorare la sicurezza di tutto il compendio», ha detto l’esponente della Giunta quartese. «I parcheggi saranno accessibili solo dalla strada di servizio, con un’adeguata velocità di percorrenza, e saranno anche più funzionali perché ombreggiati dagli alberi. Il sistema del verde garantirà tutta una serie di servizi pienamente funzionali alle esigenze di fruibilità del cittadino: dal parco lineare alla pista ciclabile, da quella per la corsa e le passeggiate ai deck, le varie infrastrutture andranno a intrecciarsi in un unico ambiente senza interferire tra loro», ha precisato Conti.

3

milioni

il costo dei lavori, che dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno