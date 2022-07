Il nuovo stadio,  faccia a faccia fra Giulini e Truzzu 

Il progetto sarebbe dovuto costare 150 milioni di euro. Ma la velocità con cui sta cambiando la storia, e il conseguente aumento incontrollabile dei costi, hanno fatto lievitare il costo complessivo dell’opera. Costo stimato, sia chiaro, che si aggirerebbe intorno ai 200 milioni tutto considerato. E quindi è facile intuire che il progetto definitivo non sia stato ancora presentato proprio per questioni di sostenibilità economica. La concessione (al Cagliari Calcio) sarà di cinquant’anni, la società che sarà creata per la gestione della manutenzione pagherà un canone che sarà fissato nel corso dell’elaborazione del bando. Una gara internazionale stabilirà quale sarà l’impresa che costruirà l’opera a poche decine di metri dal mare di Sant’Elia.

Nell’incontro, che si è svolto nel palazzo di via Roma e che sarebbe durato un’ora, Truzzu e Giulini hanno riesaminato la pratica, una delle più delicate che il sindaco sta affrontando sotto il profilo edilizio. Sarebbe stato un passaggio positivo, quello fra sindaco e presidente, con Giulini che avrebbe incassato il sostanziale via libera del primo cittadino su alcuni dettagli tecnici. Sui tempi, più o meno ci siamo, perché era stato il direttore generale del Cagliari, Mario Passetti, nella recente conferenza stampa congiunta con il direttore sportivo Stefano Capozucca, a dare una data: «Dobbiamo chiudere e depositare il progetto definitivo, una cosa che avverrà entro il 30 giugno e siamo in linea con questi tempi», aveva detto Passetti. Lo scivolo sul calendario non dovrebbe superare i quindici giorni. L’attesa dei tifosi e della città è forte, si percepisce – anche dalle migliaia di post sui social legati all’argomento – la voglia di ricevere un segnale dal Cagliari e dall’amministrazione di ripartenza, di speranza, una prima pietra che avrebbe un significato che va oltre il fattore sportivo.

Faccia a faccia. Per fare il punto, “leggere” i tempi tecnici e politici e dare una spallata – positiva – a un progetto che sembra andare avanti troppo lentamente. Il sindaco Paolo Truzzu e il presidente della società Tommaso Giulini si sono incontrati per parlare del nuovo stadio del Cagliari e di Cagliari: il progetto è pronto, nei prossimi giorni, filtra dalla società rossoblù, sarà presentato al Comune. Finalmente, verrebbe da dire, dopo quella scadenza virtuale del 30 giugno fissata dal Cagliari, una data in cui non scadeva nulla e che invece ha scatenato la fantasia, già minata, dei tifosi. Ci siamo, insomma, questione di pochi giorni e poi sapremo quanto è grande, cosa ci sarà dentro e quanto costerà il nuovo impianto sportivo che sorgerà sulle macerie del caro, vecchio Sant’Elia.

il confronto

I costi

Il contributo pubblico sarà di circa 50 milioni, il resto sarà a carico del Cagliari. Dalla Regione, queste le ultime parole del presidente Christian Solinas del settembre 2021, un rassicurante «faremo la nostra parte», a cui però non è mai stato dato un seguito ufficiale. Circa 40 milioni dovrebbero arrivare dalla Regione, 10 milioni dal Comune. Un’indiscrezione: Truzzu scriverà a Solinas per capire se l’impegno è confermato. Il progetto, una volta depositato dal Cagliari, arriverà in Consiglio Comunale e ci saranno 180 giorni di tempo per l’approvazione. Stabilita, con delibera, la pubblica utilità dell’opera, sarà bandita la gara per i lavori, con altri novanta giorni di tempo per la presentazione delle offerte. Entro la prima metà del 2023 l’inizio dei lavori?

