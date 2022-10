«Il nuovo sindaco? Un demolitore» 

«Perdere per un pugno di voti è dura, ma ce ne siamo fatti una ragione, ora siamo impegnati a fare opposizione. Cerchiamo di essere costruttivi, di dare consigli, ma per presunzione e arroganza non veniamo mai ascoltati».

Dopo due mandati alla guida di Capoterra, lo scorso anno non ha potuto guidare la coalizione composta da liste civiche e si è presentato come consigliere facendo il pieno delle preferenze.

Oggi, l’ex sindaco Francesco Dessì siede tra i banchi della minoranza: il giudizio sul primo anno della legislatura targata Beniamino Garau è lapidario: «Sembra quasi vogliano cancellare quanto di buono ha fatto chi li ha preceduti. Amano tagliare i nastri, curiosamente non hanno fatto alcuna inaugurazione delle opere quasi pronte che avevamo lasciato noi».

Consigliere Dessì, è passato un anno dalle elezioni, avete metabolizzato la sconfitta?

«Perdere per un pugno di voti è dura, ma ce ne siamo fatti una ragione, ora siamo impegnati a fare opposizione. Cerchiamo di essere costruttivi, di dare consigli, ma per presunzione e arroganza non veniamo mai ascoltati».

Al primo turno avevate 10 punti di vantaggio: cosa non ha funzionato al ballottaggio?

«La bassa affluenza di sicuro non ci ha aiutato, ma c’è da dire che il Pd capoterrese non ci ha dato una mano, anzi: molti elettori a quel punto hanno preferito non andare a votare».

Le scelta di questa maggioranza che l’ha convinta meno?

«Su tutte la decisione di stravolgere i nostri progetti sulle opere pubbliche, ma anche quella di revocare la gestione dello stabilimento balneare di Maddalena spiaggia, una decisione insensata che ha creato grossi disagi soprattutto gli anziani per quasi tutta l’estate».

E su cosa invece si è trovato d’accordo?

«Hanno aperto l’ufficio turistico e dato continuità alla tradizione della Notte bianca: progetti da noi lanciati, ai quali comunque non hanno aggiunto nulla».

Per favorire la continuità amministrativa è riuscito a instaurare un dialogo con il suo successore?

«No, perché non ama confrontarsi: se lo facesse eviterebbe brutte figure come il dietro front per il progetto del teatro di via Cagliari, che lui avrebbe voluto realizzare a Sant’Angelo, o l’idea di coinvolgere un istituto di vigilanza privata per presidiare il territorio».

Cosa pensa della gestione della pandemia?

«La fase iniziale è stata gestita malissimo, mentre i contagi da Covid continuavano a salire hanno dato vita a una serie di appuntamenti per festeggiare il Natale dimenticandosi di chiudere le scuole, cosa che poi è avvenuta dopo l’intervento dell’Ats».

Che idea si è fatto del recente rimpasto in Giunta?

«Credo che quella staffetta gli sia stata imposta, evidentemente il sindaco non ha abbastanza autorevolezza per dire “no” a certe richieste».

Qual è il suo giudizio del primo anno dell’amministrazione Garau?

«Non positivo, per ora: mi auguro possano migliorare per il bene della nostra comunità. Vorrei dare un consiglio al sindaco: cerchi di essere più umile».

Crede sia possibile in futuro ricompattare il centrosinistra?

«Le elezioni di un anno fa hanno dimostrato che divisi si perde. Ritengo che per il futuro ci siano tutti i presupposti per riunire tutte le anime che si riconoscono nei valori del centrosinistra».

