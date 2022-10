«Il nuovo sindaco? Aperto al dialogo» 

«L’avvio della legislatura è positivo, anche perché molto di ciò che è stato fatto era presente nel nostro programma». Efisio De Muru, capogruppo in Consiglio comunale del Pd, e dirigente regionale e nazionale del partito, promuove l’amministrazione Garau, ma aspetta che venga rispettata la promessa di unire il territorio di Capoterra, da sempre diviso, e non solo dai chilometri che separano il centro dalle lottizzazioni.

A un anno dal risultato deludente delle scorse elezioni amministrative, come sta il Partito Democratico cittadino?

«Alle recenti politiche a Capoterra abbiamo ottenuto il 15%, nel 2018 ci eravamo fermati al 12: il prossimo anno si terrà il congresso nazionale, avremo anche una sede fisica, e con la segretaria cittadina Isabella Murtas, e i due segretari dei circoli Kevin Lai e Sergio Dessì, potremo quindi dare più impulso alla nostra attività politica».

La accusano di essere troppo condiscendente nei confronti della maggioranza.

«Gli elettori mi hanno accordato la fiducia in base a un programma: l’amministrazione Garau sta puntando sulla coesione territoriale, il potenziamento dei plessi scolastici, la ricerca di fondi comunitari, e ha ricomposto la compagnia barracellare, aperto l’hub vaccinale al Centro Meccano, tutte azioni che facevano parte della nostra agenda. Vorrei ricordare, inoltre, che finora i temi più importanti sono stati votati all’unanimità».

Come sono i rapporti con le altre forze di opposizione?

«Con i consiglieri Lilliu, Marras e Piga stiamo portando avanti un dialogo costruttivo, grazie anche al fatto che facciamo parte delle stesse commissioni».

Tra quattro anni vede la possibilità di ricompattare il centrosinistra?

«L’obiettivo dei Dem è costruire una coalizione riformista con i movimenti civici e il M5S e dialogare con i movimenti autonomistici. Si deve ripartire da due strappi: l’esclusione del Pd di Capoterra dalla coalizione voluta dall’ex sindaco Dessì, e il rifiuto di apparentamento al ballottaggio da parte del candidato del polo civico Piga».

Come giudica i primi dodici mesi della legislatura targata Garau?

«Il sindaco ha capacita di dialogo, per il bene di Capoterra cerchiamo di superare ogni confine ideologico. Abbiamo visioni diverse, ma non ha attuato una politica divisiva: il giudizio è quindi positivo».

Rimpasto in Giunta: ma moglie (Katiuscia Garone) al posto del marito (Gaetano Crocco, il fidanzato (Marco Solanas), per la fidanzata (Elisabetta Mgrini): lei l'averebbe fatto?

«Personalmente no, ma queste sono state le scelte Psd’Az che fa parte della coalizione».

Una decisione che non ha condiviso.

«Avrei apprezzato un maggior confronto per la costituzione della Commissione allo sport, che si occupa tra l’altro di distribuire le risorse economiche alle società del territorio: il dialogo sarebbe stato utile per superare le divisioni».

La convince il piano delle opere pubbliche che intendono attuare?

«Sì, non a caso è stato votato all’unanimità: all’interno ci sono anche progetti concepiti dalle precedenti amministrazioni, come quella in cui era sindaco Giorgio Marongiu e io assessore ai Lavori pubblici. Credo che l’assessora Silvia Sorgia stia utilizzando bene i fondi del Pnrr, però è necessario un impegno maggiore per l’obiettivo della coesione sociale e territoriale, in modo da combattere divari e povertà».

