Il nuovo salotto in Piazza Mariano 

Mezzo milione di euro per riqualificare piazza Mariano, «la piccola oasi di verde che protegge l’equilibrato monumento ai Caduti della prima guerra mondiale e di tutte le guerre» scriveva quarant’anni fa Peppetto Pau, il professore cantore dell’Oristano sognata. La città adesso dispone di più zone verdi, tenute (anche se non tutte) abbastanza bene. I lavori in piazza Mariano contribuiranno ad accrescerle e migliorarle.

I tempi

I 500 mila euro che arrivano dal programma di Rigenerazione urbana con fondi del Pnrr cambieranno, senza stravolgerlo, il volto della piazza. L’intervento è stato affidato dal dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu all’architetto Stefania Melis che si avvarrà della collaborazione di Francesco Rocca e Luca Loi. L’équipe tutta interna al palazzo degli Scolopi dovrà rispettare i termini imposti dal ministero degli Interni ai comuni beneficiari dei finanziamenti e tra questi Oristano. Entro il terzo trimestre 2023 dovranno essere aggiudicati i lavori da realizzare almeno per il 30 per cento entro il 30 settembre 2024. Il termine finale con la trasmissione del certificato di regolare esecuzione è fissato al 31 marzo 2026.

Il progetto prevede la sistemazione del piazzale con un nuovo lastricato, la sostituzione delle panchine e dell’impianto di illuminazione. Tutto ruoterà intorno al monumento ai Caduti opera dell’ingegner Davide Cova, cagliaritano-oristanese e primo sindaco democratico di Oristano dopo il ’45. Il monumento sarà ripulito ma resterà per sempre quello voluto dall’ingegner Cova tutto in travertino quasi a riconoscere il rispetto dovuto agli eroi. Dal quadrato quadrangolare si elevano quattro colonne che reggono su quattro archi l’architrave con cornice dentellata, all’interno il sacrario dei Caduti. Un monumento semplice e lineare amato e rispettato dagli oristanesi. Piazza Mariano è uno degli spazi preferiti dagli anziani «anche se le panchine sono scomode, dovrebbero cambiarle» lamentano. Saranno sostituite con altre più comode, ci sarà più verde e più luce. Piazza Mariano o piazza dei Caduti, sarà un’altra piazza, più bella.

Le altre piazze