Il NUOVO PATRON ha una missione: Torres da amare 

La nuova Torres targata Insula Sport ha cuore analogico e cervello digitale. «Solidità economica, programmazione tecnica, entusiasmo della città e della tifoseria, collaborazione con le altre società». A elencare i quattro pilastri della costruzione rossoblù è Pierluigi Pinna, ingegnere sassarese di 48 anni, direttore generale e tra i fondatori del gruppo Abinsula.

Gli altri quattro soci sono Andrea Maddau, Stefano Farina, Andrea Sanna e Paolo Doz, torinese, l'unico continentale. Lavoravano tutti fuori e hanno deciso di rientrare nell'isola per mettere a frutto esperienze e conoscenze. Pierluigi Pinna ad esempio ha lavorato in un'azienda informatica del gruppo Moratti e poi è stato consulente del gruppo Ferrari.

Partita nel 2012 come start up con un capitale societario di 10 mila euro (2 mila a testa per ogni socio) oggi Abinsula fattura 10 milioni, con commesse da tutto il mondo, e ha un gruppo di 140 persone (soprattutto ingegneri) che lavorano nelle sedi di Sassari, Cagliari, Torino e Barcellona.

«Ne stiamo per aprire una anche a Reggio Emilia, terra dei motori» anticipa Pinna. Già, perché Abinsula si è specializzata nel software per il settore dell'automotive, quello dei veicoli a motore, come i firmware delle centraline e la definizione dei protocolli di comunicazione interni alla rete dell’auto. Alcuni prodotti sono stati utilizzati da marchi leader dell'industria automobilistica: Lamborghini, Bmw, Toytota e Peugeot.

Poi con gli anni e col crescere del numero di ingegneri sono stati sviluppati software e app per elettrodomestici, giochi, agricoltura, sanità, cybersecurity e anche sport. Come U4Fit, un programma che mette in contatto il runner con un allenatore che da remoto lo segue e gli fornisce indicazioni.

Senza dimenticare Insula Events che si occupa di organizzare grandi eventi di spettacolo, come ad esempio il doppio concerto ad Alghero di Francesco De Gregori e quello di Antonello Venditti.

Se si dice Abinsula, calcio e Cannavaro: cosa le viene in mente?

«FootureLab, sviluppato da un nostro team di professionisti del calcio, tecnici, operatori di mercato e ingegneri, che serve per analizzare i video delle partite ed estrarre i dati qualitativi. Per capire, quanto e come attaccano e difendono i giocatori. Serve pure come match analyst sugli avversari e anche per scovare giocatori sul mercato, per fare scouting. A Fabio Cannavaro l'idea è piaciuta e l'ha utilizzata per la squadra cinese che allena, il Guangzhou Evergrande».

Dal Latte Dolce alla Torres, un matrimonio arrivato dopo un anno, come mai?

«I contatti sono iniziati l'estate scorsa con la vecchia proprietà, avevamo manifestato l'intenzione di prendere la Torres, poi siamo andati avanti, abbiamo fatto in inverno anche la sponsorizzazione, e qualche settimana fa siamo riusciti a chiudere l'operazione. Ci ha spinti la passione e la voglia di creare qualcosa di stabile anche nel calcio. Le ultime settimane sono state molto calde e intense, abbiamo messo in piedi l'organizzazione, allestito la squadra, verificato le strutture.

La scelta di Udassi come presidente?

«Con Stefano ci siamo subito trovati a livello professionale e di stima, gli abbiamo chiesto se voleva fare un passo importante. Gli abbiamo chiesto di fare il presidente-manager e ha accettato, abbiamo piena fiducia».

Ci sono diversi torresini del passato nello staff e tanti giocatori che hanno indossato la maglia rossoblù: quale il perché di questa scelta?

«Abbiamo cercato di mettere persone valide e che conoscono l'ambiente come anche Frau e Tore Pinna che hanno fatto la storia della Torres. Come per la squadra abbiamo persone esperte e giovani che vogliono crescere».

La reazione dei tifosi è di grande fiducia, cosa significa per voi?

“La fiducia dei tifosi significa avere responsabilità importante e faremo del nostro meglio in questa nuova avventura per riportare entusiasmo in città”.

Obiettivi societari e tecnici?

«L'Asd va trasformata in Srl sportiva. Passaggio per far diventare la Torres una società solida e stabile, moderna, con persone chiave, con dirigenti giovani e innovativi. Vogliamo avere buoni rapporti con tutti, anche con le istituzioni. Dal punto di vista tecnico per adesso niente proclami, Siamo appena arrivati, abbiamo cercato di avere il giusto mix tra esperti e giovani, per avere un bel team».

E il Latte Dolce, dove avete operato negli ultimi anni?

«Noi siamo usciti da quella struttura ma restano ottimi rapporti con quella società».

Collaborazioni?

«Collaboriamo con le squadre di Sassari e i settori giovanili, come Latte Dolce e San Paolo, e con quelle dell'hinterland, come Usinese, Ossese, Atletico Uri. Pian piano allargheremo il raggio d'azione».

Insula Sport si ferma con la Torres o ci sono altri progetti in ballo?

«Un passo alla volta, questo è un impegno importante e dobbiamo concentrare le forze per poter dare il massimo e gettare le basi per un futuro solido».

Cosa le piacerebbe si dicesse della Torres alla fine della stagione?

«Che si veda che stiamo creando una bella struttura societaria e organizzativa e che ritorni l'entusiasmo di Sassari e uno stadio pieno di tifosi».

Intanto si apre a Gavoi la seconda settimana di preparazione agli ordini del neo allenatore Alfonso Greco, che lo scorso anno è stato protagonista di un ottimo campionato alla guida del Lanusei. La squadra rossoblù rientrerà domani a Sassari per tre giorni di allenamento, quindi mini vacanza il 14, 15 e 16 agosto. Il 17 riprenderà la preparazione a Sassari in vista del prossimo campionato.

