Il nuovo oncologo si fa attendere 

Le realtà locali continuano a vivere problemi irrisolti e in Regione si pensa ad approvare una legge già dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale. Concluso il mese della prevenzione del tumore e la sensibilizzazione sull’importanza delle diagnosi precoci, si attendeva la svolta nel riconoscimento e miglioramento del servizio in Ogliastra. Il mancato arrivo della specialista ambulatoriale, a cui spettano 30 ore nel servizio di Oncologia dell’ Assl di Lanusei, getta di nuovo i pazienti nel panico. E dall’azienda, per ora, non arrivano risposte.

Disillusi

A un mese dalle dichiarazioni circa l’arrivo dell’oncologa e la definizione della Struttura semplice territoriale, nessun medico all’orizzonte e pazienti prigionieri della lentezza nell’assumere decisioni e vittime della macchina amministrativa. Nel sito dell’Assl 4 non figura alcun servizio di Oncologia. È per questa ragione che non è stata prodotta la determina che ufficializza l’assunzione di un nuovo specialista? Restano per ora senza risposta le centinaia di pazienti che ogni giorno si recano nella struttura e ricevono le cure dello stoico ma scarso personale in forza al presidio. La situazione resta gravissima, i pazienti aumentano, le liste d’attesa rimandano a tempi esasperanti e le promesse fatte finora si sono rivelate una mera illusione per tutti coloro che hanno confidato nelle parole dei rappresentanti dei vertici dell’Assl. «Il calvario di chi deve affrontare ogni giorno il cancro», sostengono pazienti e volontarie che si occupano di loro «dovrebbe essere alleviato » .

Incubo

La sospensione del servizio vissuta nel settembre scorso, torna alla memoria, al pensiero del rischio quotidiano di non poter ricevere assistenza, se solo l’unico specialista in servizio, Paolo Piredda, dovesse mancare per un qualunque motivo.