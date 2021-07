Il nuovo gruppo Psd’Az scuote la maggioranza 

L’operazione sardista a Selargius crea i primi malumori in Consiglio comunale. Prima l’annuncio dell’inizio di un confronto politico nella coalizione al governo della città dopo la nascita del nuovo gruppo del Psd’Az che conta di entrare in maggioranza, poi la revoca dell’assessore al Turismo e allo Sport Riccardo Cioni, ufficializzata dal sindaco Gigi Concu nell’aula di piazza Cellarium: «Una decisione doverosa e che non ha niente di personale», ha precisato. «Riccardo ha deciso autonomamente di intraprendere un nuovo percorso politico all’interno del neonato gruppo consiliare del Psd’Az, pertanto sono venute meno le condizioni che tre anni fa mi portarono a nominarlo assessore, su indicazione dei Riformatori. Al di là dell’aspetto più strettamente politico credo sia anche una questione di coerenza e trasparenza nei confronti degli elettori». «Rispetto la decisione del sindaco», il commento di Cioni, «dispiace solo dover lasciare in sospeso una serie di iniziative importanti che stavo cercando di portare avanti».

La vicenda

I primi malumori sono emersi nell’ultimo Consiglio comunale, iniziato con una nota pungente scritta proprio dai Riformatori. Un breve comunicazione per annunciare la nomina del nuovo capogruppo Claudio Argiolas, in cui non sono mancate le polemiche dopo il passaggio di Andrea Colombu - ex capogruppo dei Riformatori - al nuovo gruppo dei sardisti. «Un annuncio fatto prima di formalizzare tutto con il gruppo politico di appartenenza e il presidente del Consiglio», le parole dei Riformatori, «e senza aver rassegnato le dimissioni da capogruppo». «Credo ci siano stati degli equivoci che spero verranno risolti», ha risposto Colombu, «l’auspicio è di poter continuare a far parte della maggioranza che ho sempre sostenuto».

Il cambio

Una manovra politica che inevitabilmente investe anche la minoranza, con due esponenti in meno dopo il passaggio di Paolo Schirru, ex Partito dei sardi, e Gigi Piras, per quattro anni nel centrosinistra, ai sardisti. «Ognuno è libero di fare quello che vuole, però vorremmo capire dove si colloca il nuovo gruppo consiliare», ha chiesto il capogruppo del Pd Omar Zaher.

Duro l’intervento di Paolo Schirru, neo capogruppo del Psd’Az. «Non intendiamo fare nessun percorso di riabilitazione politica per poter entrare in maggioranza», ha detto riferendosi al comunicato diffuso da sindaco e maggioranza dopo la conferenza stampa dei sardisti. «Resta la nostra volontà di contribuire a rafforzare l’azione politica della Giunta, ma se non vi fa piacere», ha aggiunto rivolgendosi al sindaco e tutta la maggioranza, «restiamo tranquilli al nostro posto. Dispiace solo che in questa situazione abbia pagato l’assessore Cioni, che di certo non meritava questo trattamento».

Il dibattito

Intanto il confronto per decidere la collocazione del Psd’Az è già partito. «Parliamo di una compagine che in Regione fa parte della coalizione di centrodestra e che siamo felici abbia posto le basi anche a Selargius», ha sottolineato il sindaco. «È in corso un confronto con i gruppi consiliari che suppongo coinvolgerà anche i vertici del Psd’Az. Una nuova realtà che accogliamo con favore e alla quale auguro a nome di tutta la maggioranza un buon lavoro sperando possa contribuire attivamente all’unico obiettivo di questa amministrazione da inizio consiliatura: il bene della città». E sulla revoca di Cioni, uscito dall’esecutivo comunale, il sindaco ha aggiunto: «Si inizia un nuovo cammino eliminando ogni possibile spigolatura, che un domani, se vi sarà indicazione dei nuovi colleghi di partito, lo potrebbe anche riportare a ottenere una delega».

