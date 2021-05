Il nuovo Cagliari ha i suoi punti fermi 

Un Cagliari più snello e ringiovanito, concreto e di prospettiva allo stesso tempo. E meno costoso. Certi ingaggi (non solo quello di Godin) già stonavano un anno fa di questi tempi, figurarsi oggi, dopo un'altra stagione segnata dal Covid. La nuova linea guida societaria è chiarissima, dettata dal patron Giulini nell’incontro fiume di martedì pomeriggio negli uffici milanesi della Fluorsid, accettata di buon grado dal tecnico Semplici (confermato dopo la grande impresa) e resa pubblica dal direttore sportivo Capozucca che in questa fase - manco a dirlo - avrà un ruolo chiave, decisivo. Sarà, infatti, il mercato a dettare i tempi e sviluppare il (cosiddetto) progetto. A oggi non esistono giocatori incedibili. Per quanto non manchino i punti fermi sui quali sono pronti a puntare sia la società che l’allenatore fiorentino: da Carboni a Pavoletti, passando per Ceppitelli, Marin, Deiola, capitan Joao Pedro. E chiaramente il portiere Vicario, se dovesse arrivare l’offerta giusta per Cragno (già nel mirino di Fiorentina e Roma).

L’dentità tattica

L’idea di base è quella di riaffidarsi al vecchio caro 4-3-1-2, da adattare naturalmente alle situazioni, senza che il cambio di modulo in corsa diventi la regola come lo scorso campionato. Anche per non perdere l’identità tattica attraverso la quale poter sviluppare un percorso sia collettivo che individuale che guardi al presente e al futuro allo stesso tempo. E in quest’ottica Carboni e Ceppitelli rappresentano un po’ l’anello di congiunzione nel cuore della difesa se l’incontro con il vice capitano (in scadenza di contratto) preannunciato mercoledì dallo stesso diesse dovesse portare al rinnovo (l’epilogo più naturale, del resto). E se per il ventenne barbaricino questa sarà la stagione forse più importante della sua carriera (quella della conferma), tra gli obiettivi di Semplici ci sarà anche quello di recuperare Walukievicz, finito mestamente ai margini (non ha giocato neanche un minuto dopo il cambio di allenatore). A destra, Zappa riparte di slancio dopo un primo anno in Serie A pesante ma costruttivo sia tecnicamente che mentalmente. In porta, Vicario non è Cragno, certo, ma ha dimostrato di essere all’altezza. E ha tanti margini di miglioramento, assicurano gli esperti in materia.

In rampa di lancio

Almeno due le certezze a centrocampo (aspettando di capire quale piega prenderà il tormentone Nainggolan, oggi più fuori che dentro). Innanzitutto Marin, il più lontano possibile dalla cabina di regia dove, al contrario, ha dimostrato di poterci stare, eccome, Deiola, la grande sorpresa nella volata salvezza. La chiave di volta anche per il tipo di ruolo. E per la prima volta dopo tanti tira e molla, potrebbe partire titolare. O almeno giocarsela durante la preparazione estiva tra Pejo, Aritzo e Asseminello. E il ritiro precampionato sarà la prima vera chance per Ladinetti (che nasce regista ma quest'anno ha studiato da mezzala) e Biancu (trequartista), di rientro dal prestito all’Olbia ed entrambi reduci da una stagione importante. Il cantiere rossoblù è ufficialmente aperto.

RIPRODUZIONE RISERVATA