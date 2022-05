Il nuovo asfalto arriva a Flumini 

«Massima attenzione anche per il territorio extraurbano», sottolinea l’assessore Conti, «proprio per questo stavolta le risorse sono tate distribuite in maniera equa: 1 milione per le strade cittadine, altrettante risorse per Flumini e litorale».

La mappa della seconda tranche di asfalti parte (in ritardo rispetto al previsto) da via Vico, per poi proseguire in via Fratelli Bandiera, via Panzini, via Copernico, via Cagliari, via Diaz. Sino al territorio di Flumini, dove è prevista la messa in sicurezza di sette strade: via dei Pittori Europei, via Euforbia, via Serra Perdosa, via Liri, via Adda, via Serchio, via S’Oru e Mari. Compresi nel nuovo appalto da 2 milioni di euro - risorse comunali - ci sono anche i 17 svincoli della Provinciale 17.

La nuova colata d’asfalto nelle strade quartesi è attesa per giugno, giusto il tempo di affidare il nuovo appalto da 2 milioni di euro bandito ieri e individuare la ditta.

E stavolta i nuovi asfalti arrivano anche a Flumini, lì dove si concentrano le urgenze e dove da anni i residenti chiedono interventi di messa in sicurezza nelle strade disastrate. «Partiremo proprio da Flumini, dalle vie che presentano maggiori criticità», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Dove si asfalterà

Il ritardo

Entro fine mese il Comune conta di scegliere l’impresa e affidare i lavori, e far partire i cantieri a inizio giugno. In ritardo rispetto al primo lotto di asfalti realizzato lo scorso anno, quando i lavori di fatto erano partiti subito dopo le vacanze pasquali. «Causa Covid», spiega l’assessore, «il progetto è stato approvato nei tempi, ma alcuni dipendenti che stavano seguendo l’iter dell’appalto hanno avuto qualche problema di salute e questo inevitabilmente ha rallentato tutto. Ora finalmente ci siamo, pronti per affidare i lavori e mettere in sicurezza altre strade della città». Lì dove si concentrano le situazioni più urgenti - come viene riportato nel determina del dirigente che da il via al bando di gara - a causa «dei numerosi anni di carenza di manutenzioni».

Il terzo lotto

Nel frattempo si inizia a lavorare per il terzo lotto di asfalti. «Entro la fine dell’anno contiamo di approvarlo», dice l’esponente della Giunta comunale. «Dopo anni di scarse manutenzioni ci ritroviamo strade disastrate ovunque, ma passo dopo passo stiamo cercando di riportare la situazione alla normalità: non è semplice, ma ci riusciremo». Nella terza tranche dovrebbero rientrare altre strade del litorale, ma anche vie del centro cittadino, lì dove buche e dislivelli spesso si concentrano in poche decine di metri. Mentre si attende il nuovo asfalto in via Parini, ricompresa nel primo lotto ma dove è stata necessaria una seconda perizia.

Via dell’Autonomia

Proseguono invece i lavori in via dell’Autonomia regionale sarda: un intervento da 1 milione e 200mila euro che prevede l’allargamento della strada, la realizzazione di marciapiedi e piste ciclabili, tre rotatorie e la messa in sicurezza delle fermate degli autobus. Il cantiere è a buon punto, in attesa che anche la Città metropolitana faccia la sua parte nel tratto di competenza.

