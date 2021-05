Il notaio era falso, la truffa vera 

Una lunga serie di vicissitudini giudiziarie alle spalle tra le quali resistenza, lesioni, truffa a luci rosse, sequestro di persona e la più recente fuga dopo un grave incidente senza prestare soccorso alla vittima, il 33enne quartese Matteo Patteri aggiunge una nuova impresa a quelle precedenti. Un altro imbroglio, ben orchestrato ma scoperto dai Carabinieri, che gli è costato un anno e 4 mesi di reclusione: stavolta ha finto di essere il proprietario di alcuni terreni edificabili, li ha messi in vendita sul portale subito.it, ha coinvolto un complice che si è spacciato per notaio e, per dare colore e rendere il tutto più credibile, ha fatto partecipare al raggiro una ragazza che impersonava la segretaria dello studio professionale.

Un’assoluzione

Accadeva nel 2014 e il frutto di tanto lavoro sono i 15.400 euro versati da ignari acquirenti di quattro proprietà immobiliari in realtà non nella disponibilità dei venditori. Scoperto il trucco, è scattata la denuncia seguita all’incriminazione. Patteri, difeso dall’avvocata Antonella Saba, ha patteggiato, stessa strada seguita da Adriano Cara, 55enne di Dolianova, che si era spacciato per il notaio Enrico Floris (fratello di Emilio, ex sindaco di Cagliari) e ha chiuso il procedimento concordando 4 mesi come proposto dal legale Raffaelangelo Demuro. La ragazza presunta segretaria alla fine non è stata identificata: la persona chiamata inizialmente in causa, Joana Botez (29 anni), è stata assolta dal giudice monocratico Simone Nespoli «per non aver commesso il fatto», come sollecitato dal difensore Antonella Saba. Erano accusati di truffa e falso.

Visite e planimetrie

È solo una parte di un procedimento più ampio che vede ancora a processo in Tribunale per episodi identici ma per un reato diverso e più grave (associazione a delinquere finalizzata alla truffa) gli stesso Patteri e Cara. Lo stralcio terminato con i due patteggiamenti e l’assoluzione è nato dalle denunce presentate dalle vittime ai militari dell’Arma. Cara secondo quanto ricostruito dagli investigatori si presentava come notaio Floris e dava appuntamento ai possibili clienti in uno studio dove ad accoglierli c’era una donna. A gestire il raggiro era Patteri, procacciatore dei possibili acquirenti. Gli annunci su siti online attiravano grazie ai prezzi bassi le potenziali vittime, che si presentavano nei locali presi in affitto e trasformati in finti studi notarili con tanto di targhe affisse all’ingresso. Patteri faceva vedere le aree in un sopralluogo e le relative planimetrie, quindi l’affare si chiudeva davanti al falso notaio. Le vittime pagavano quanto pattuito (sino a 5.900 euro) e poi sparivano. Alla fine erano cadute nella rete quattro persone che, per chiudere la compravendita, avevano versato complessivamente oltre 15mila euro.

Tentata estorsione

La segnalazione in caserma aveva dato il via alle indagini, al termine delle quali a Patteri era stata contestata anche la tentata estorsione: aveva cercato di costringere un cliente a versare mille euro minacciando in caso contrario di andare a trovarlo «con amici».

RIPRODUZIONE RISERVATA