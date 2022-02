«Il nostro rione sembra una favela» 

« I lavori dureranno circa un anno, l’importo è di 513.000 euro», spiega Gabriella Deidda, Assessora ai lavori pubblici. « Ultimeremo anche i lavori in via Podgora mentre per il muro di cinta di via Bosco Cappuccio abbiamo già firmato il contratto con l’impresa, dobbiamo fare la consegna dei lavori che inizieranno a breve».

Dopo i tanti e ripetuti appelli per la riqualificazione, uno spiraglio di luce sembra finalmente aprirsi con i lavori iniziati pochi giorni fa nelle palazzine di via Carnia, dove è prevista la realizzazione del cappotto per l’efficientamento energetico, la copertura e la sostituzione degli infissi.

Sistemare le reti fognarie, riqualificare le strade, creare strutture sportive e centri culturali: sono alcune richieste degli abitanti di San Michele, oltre 6000 residenti che vivono in uno dei quartieri periferici con più disagi.

L’assessora

« I lavori dureranno circa un anno, l’importo è di 513.000 euro», spiega Gabriella Deidda, Assessora ai lavori pubblici. « Ultimeremo anche i lavori in via Podgora mentre per il muro di cinta di via Bosco Cappuccio abbiamo già firmato il contratto con l’impresa, dobbiamo fare la consegna dei lavori che inizieranno a breve».

Un muro quello di via Bosco Cappuccio che è uno dei punti dove si registrano maggiori criticità: i pezzi di pietra cadono continuamente impedendo il passaggio nel marciapiede che spesso è invaso dai liquami per le continue perdite fognarie.

I residenti

« Gli interventi sono necessari al più presto, l’aria è irrespirabile», dice Maurizio Sanna Valle, 57 anni, che vive in via Premuda. « Conviviamo con fogne a cielo aperto, discariche, strade impraticabili, marciapiedi divelti. Gli anziani sono tanti, spesso sono loro a farne le spese». Via Premuda, via Podgora ma anche piazza Medaglia, via Ardenne, via Laghi Masuri: sono alcuni dei punti dove vengono abbandonate decine di buste dell’immondizia ma anche rifiuti edili ed elettrodomestici. « Il quartiere si sta tramutando in una favela», attacca Silvio Pinna, 62 anni che vive in via La Somme. « In certe abitazioni mancano le condizioni minime per vivere. La pressione dell’acqua è ridotta all’osso, chi sta al piano terra deve fare i conti con perdite d’acqua abbondanti e un tasso di umidità elevatissimo, per non parlare della mancanza di punti di ritrovo».

Spazi per la socialità

I bambini e gli anziani sono coloro che soffrono maggiormente. « Vorrei venisse creato un circolo del cinema in cui potersi riunire, leggere libri, scambiare due chiacchiere», suggerisce Mariolina Cabras, 73 anni seduta in piazza San Michele. « Sarebbe bello creare anche piccoli orti urbani, valorizzare con il verde gli angoli dimenticati». Angoli da far rinascere con la forza della cultura. « Il quartiere è lasciato a se stesso, negli anni è stato ghettizzato», fa presente Ignazio Deligia, 55 anni comico e cantante storico degli Amakiaus, nato e cresciuto in via Podgora. « Ho dedicato a San Michele un brano chiamato “Nelle strade del mio quartiere” in cui metto in luce tutte le persone volenterose e che si danno da fare. Parlare del rione come un luogo delinquenziale è troppo facile, bisogna guardare oltre e mostrare tutti quei legami solidi venutisi a creare e l’impegno di tutti coloro che onestamente si battono per la sua rinascita».

